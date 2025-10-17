Campuchia kêu gọi can thiệp căng thẳng biên giới với Thái Lan

Văn Đỗ, Tuấn Anh/VOV-Phnom Penh| 17/10/2025 07:25

Ngày 16/10, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen kêu gọi sự can thiệp từ những người bạn nhằm ngăn chặn xung đột leo thang với Thái Lan, đồng thời thúc giục việc thực hiện lệnh ngừng bắn đã thỏa thuận để bình thường hóa quan hệ song phương giữa Campuchia – Thái Lan.

Động thái trên diễn ra sau khi Thượng viện Campuchia thông qua một thông cáo báo chí về kết quả khai mạc kỳ họp thứ 4 tại thủ đô Phnom Penh, trong đó nêu rõ vấn đề biên giới với Thái Lan.

Tại cuộc họp Thượng viện, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã nêu rõ gốc rễ và thực trạng của tranh chấp biên giới giữa Campuchia – Thái Lan. Ông cũng tái khẳng định lập trường của Campuchia là giải quyết tranh chấp một cách hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, thể hiện sự nỗ lực và kiên trì của Phnom Penh trong vấn đề này.

campuchia keu goi can thiep cang thang bien gioi voi thai lan hinh anh 1
Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: FBNV)

Cũng trong thông cáo báo chí, Thượng viện Campuchia nhấn mạnh về các hoạt động ngoại giao nghị viện tích cực của Samdech Techo Hun Sen trong ba tháng gần đây, bao gồm: 24 lần tham gia các cuộc gặp và thảo luận công việc với các vị khách quốc tế, đại sứ và các tổ chức.

