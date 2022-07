Cameron Smith đi vào lịch sử The Open Championship

Anh ghi 5 birdie liên tiếp từ hố 9 đến 14, trong tổng số 8 birdie ở ngày chung kết. Một dấu ấn không thể tuyệt vời hơn trên những viên đá cổ kính ở Old Course.

Ở hố 17, Smith cứu được bogey và kết thúc hố 18 bằng điểm birdie. Kết quả này giúp anh đánh bại Cameron Young, người có tổng điểm -19.

Người thợ kim hoàn khắc tên Smith lên Claret Jug, chiếc cúp danh giá có trọng lượng 2,5 kg. Anh có PGA Tour thứ 6 trong sự nghiệp, và thứ 3 tính riêng mùa giải 2021-22.

Cùng với vinh quang là tiền thưởng 2,5 triệu USD, con số cao nhất mà một golfer nhận được trong lịch sử các giải đấu lớn (The Open, The Masters, PGA và U.S. Open).