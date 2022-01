Cameraman Rap Việt 'spoil' cực chuẩn: Obito bị loại, Blacka vào chung kết

Tối 1/1 tập 12 Rap Việt mùa 2 lên sóng tiếp tục với thí sinh bảng B là Obito nhà Binz và T.C nhà Rhymastic. Cùng với đó là bộ 4 thí sinh xuất hiện tại bảng C trong tập này cũng đã khiến dân tình phải xuýt xoa vì độ căng cực độ, đó là: Shanhao - Team Binz, J Jade – Team Wowy, Vsoul – Team Rhymastic và Freaky - Team Karik.

Ở tập trước với chủ đề “Trong nhà ngoài phố”, Blacka cùng bản rap Tâm Hồn Việt Nam mang đến màu sắc âm nhạc rất khác với những gì nam rapper thể hiện trước đây, khiến bộ 6 cực kỳ phấn khích.

Tiết mục của Blacka

Qua bản rap này, Blacka mong muốn nói về việc thưởng thức nỗi buồn và biến nó thành động lực để làm việc khác. Karik thì có cảm nhận rằng: “Mỗi lần Blacka xuất hiện là bạn mang 1 cá tính rất rõ ràng lên sân khấu và nó không trùng màu với những màn biểu diễn khác mà bạn đã từng thể hiện”.