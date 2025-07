Camera vạch trần người phụ nữ tự trói chân tay rồi hoang báo bị cướp 300 triệu

Bà N. có tường trình, chiều 7/7 khi bà vừa đi công việc trở về thì bị một thanh niên lẻn vào nhà bất ngờ tấn công bằng ớt bột, rồi khống chế trói chân tay lại. Bà N. khai, người thanh niên này đã cướp túi nilon có chứa 300 triệu đồng, là khoản tiền người khác đặt cọc cho bà để giao dịch mua, bán nhà.

Công an đã điều tra hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan. Qua trích xuất camera an ninh, công an ghi nhận, bà N. về nhà lúc 15h30 chiều 7/7. Sau đó bà dọn đồ đạc trong cốp xe vào nhà, đến 16h46, bà N. dắt xe vào nhà.