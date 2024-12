Camera TrueDepth 12 MP giúp iPhone SE 4 chụp selfie siêu chất

Apple đang chuẩn bị cho sự ra mắt của iPhone SE 4 vào cuối tháng 3/2025, vì vậy không bất ngờ khi nhiều thông tin về thiết bị bắt đầu xuất hiện. Các rò rỉ cho thấy iPhone SE 4 sẽ có thiết kế hoàn toàn mới và được trang bị màn hình OLED 6,1 inch do LG Display cung cấp. Với iPhone SE thế hệ tiếp theo, Apple sẽ hoàn tất việc áp dụng công nghệ màn hình OLED trên tất cả các sản phẩm của mình. iPhone SE 4 có những gì thú vị? Theo các thông tin rò rỉ, iPhone SE 4 sẽ sở hữu camera selfie TrueDepth 12 MP kết hợp với camera góc rộng 48 MP ở mặt sau. Thiết bị này được cho là sẽ có thiết lập camera đơn ở mặt sau. Các mô-đun camera cho cả camera trước và sau sẽ được phát triển bởi LG Innotek, công ty đã cung cấp mô-đun camera cho iPhone SE 3 ra mắt năm 2022. Hiện tại, LG Innotek đã bắt đầu sản xuất hàng loạt các mô-đun camera tại nhà máy ở Việt Nam. Đáng chú ý, iPhone SE 4 có thể sử dụng các thành phần camera hiện có với mức giá dự kiến dưới 500 USD. Nhiều người dự đoán rằng camera chính 48 MP và camera selfie 12 MP trên iPhone SE 4 sẽ tương tự như các camera trên iPhone 16 được ra mắt trong năm nay. Ngoài LG Innotek, Foxconn của Đài Loan và Cowell Electronics của Trung Quốc cũng sẽ cung cấp các bộ phận camera cho iPhone SE 4. Bên cạnh đó, Apple đang phát triển modem nội bộ của riêng mình nhằm thay thế modem Qualcomm trong các sản phẩm iPhone. iPhone SE 4 có thể là thiết bị đầu tiên được trang bị modem nội bộ này. Thiết kế của iPhone SE 4 có thể tương tự như iPhone 14, với các hình ảnh giả lập đã bị rò rỉ cho thấy thiết bị từ nhiều góc độ khác nhau. Bên trong, sản phẩm có thể được trang bị chip A18 cùng với khả năng hỗ trợ Apple Intelligence hứa hẹn mang đến hiệu suất mạnh mẽ hơn so với iPhone 15 và 15 Plus.