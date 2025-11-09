Camera hàng loạt cửa hàng ở TPHCM ghi cảnh trộm đột nhập, đặc điểm đối tượng gây chú ý

Còn theo trình báo của ông T.N.S, chủ hộ kinh doanh cà phê tại số 202 đường Ngô Gia Tự (phường Thủ Dầu Một), vào khoảng 0h35 ngày 12/6, xuất hiện một đối tượng với đặc điểm tương tự đột nhập vào cửa hàng. Tại đây, đối tượng đã lấy đi nhiều tài sản giá trị lớn như 2 laptop, 1 bộ máy ảnh, 1 điện thoại iphone, tiền mặt với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Cùng ngày, Công an phường Thủ Dầu Một cũng tiếp nhận tin trình báo của hộ kinh doanh nằm trên đường D8 (cách đó khoảng 300m) về việc cửa hàng bị mất trộm. Cụ thể, vào khoảng 23h35 ngày 11/6, một đối tượng “ngụy trang” bằng hình thức tương tự các vụ trộm kể trên đã đột nhập vào trong khu vực quầy bán hàng, lấy trộm một máy tính bảng, 1 điện thoại, 7 triệu tiền mặt, tổng tài sản bị mất khoảng 30 triệu đồng.

Tất cả các vụ trộm tài sản nói trên đều được camera an ninh của các cửa hàng ghi lại, cung cấp cho cơ quan công an.

Theo đại diện các cửa hàng, đối tượng gây ra các vụ trộm này có đặc điểm và hình thức trộm tương tự nhau, có thể chung một nhóm.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Thủ Dầu Một cho hay, đơn vị đang tập trung xác minh, truy bắt các đối tượng gây án.