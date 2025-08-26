Camera ghi lại khoảnh khắc cây xanh bật gốc, đè trúng ô tô tại ngã tư Hà Nội vào sáng nay

Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày hôm nay (26/8) trên đường Trần Phú, giao cắt với đường Chu Văn An (Hà Nội). Thời điểm này trời đang có mưa lớn, một cây xanh lớn bất ngờ đổ sập, đè trúng 2 ô tô đang chạy, khiến phương tiện hư hỏng nhẹ. Nhiều người dân gần đó chạy tới hỗ trợ đưa người trong xe ra ngoài. Rất may mắn, không có thiệt hại về người. Tại hiện trường, cây xanh bật gốc hoàn toàn, tán cây rộng che lấp cả một đoạn đường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an địa bàn có mặt để phong tỏa, phân luồng giao thông. Các đơn vị chức năng thuộc Công ty Cây xanh Hà Nội cũng khẩn trương cưa cắt, di dời cây đổ để giải phóng mặt đường.