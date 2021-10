Camera ghi đối tượng thảm sát cả gia đình có thể đang ở Hà Nội

Phát hiện hình ảnh nghi phạm ở Bắc Ninh và Hà Nội sau vụ thảm án



Sáng 23/10, trao đổi với Vietnamnet, lãnh đạo UBND xã Tân Thanh (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) cho biết, qua trích xuất camera, cơ quan công an nhận thấy nghi phạm giết bố mẹ cùng em gái nhiều khả năng đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Hình ảnh lúc Hiếu bỏ trốn. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Thanh, qua hình ảnh thu thập được từ nhiều camera an ninh của người dân, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện Trần Văn Hiếu (kẻ sát hại cả bố mẹ đẻ lẫn em gái ruột) đi đến địa bàn tỉnh Bắc Ninh và hướng về Hà Nội.

"Camera an ninh ở Bắc Ninh phát hiện Hiếu đi qua địa bàn. Tương tự như vậy, một số hình ảnh từ camera an ninh ở Hà Nội cũng phát hiện Hiếu đã xuất hiện ở đây… Cụ thể thì chưa biết thế nào. Cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt đối tượng", lãnh đạo UBND xã Tân Thanh thông tin.

"Bà ơi, bố cháu giết ông rồi..."

Là một trong những người đầu tiên biết vợ chồng ông Luật bị con trai sát hại, bà Hà Thị H. (72 tuổi, sống sát vách) sợ hãi kể, vào khoảng 13h20 phút hôm qua, cháu M. (7 tuổi, con trai Hiếu) chạy sang nhà bà với vẻ mặt sợ hãi, khóc lóc nói: "Bà ơi bố cháu giết ông rồi. Ông chết rồi...".