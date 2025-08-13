Camera AI giải quyết ‘nỗi đau’ nhiều tỷ USD cho Ford

Tại nhà máy Dearborn Truck Plant (Mỹ), nơi mỗi năm hơn 300.000 xe bán tải F-150 - mẫu xe bán chạy nhất nước Mỹ - ra lò, Ford vừa triển khai hai hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên AiTriz và MAIVS nhằm phát hiện lỗi sản xuất ngay lập tức.

AiTriz, ra mắt tháng 12/2024 và được đặt tên theo nhà phát triển người Tây Ban Nha Beatriz Garcia Collado, dùng máy học và video trực tiếp để nhận diện sai lệch chỉ vài milimet. Trong khi đó, MAIVS, ra đời từ tháng 1/2024, sử dụng ảnh tĩnh chụp từ smartphone gắn trên giá in 3D để xác nhận các bộ phận được lắp đúng vị trí.

Hệ thống AI trong nhà máy có thể giúp Ford giảm các đợt triệu hồi xe tốn kém. Ảnh: Insider

Theo Jeff Tornabene, quản lý ứng dụng thị giác tại Trung tâm Công nghệ và Phát triển Sản xuất của Ford: “Khi hệ thống điều khiển nắm được ‘công thức’ và hệ thống thị giác có thể kiểm tra, sẽ có những ‘dây đai an toàn’ hữu ích đảm bảo bạn lắp đúng chi tiết cho đúng xe”.