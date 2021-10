Cấm trẻ em ngồi ghế trước xe ô tô để bảo vệ thế hệ tương lai

Your browser does not support the video tag.

Theo Dự thảo Luật đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an đề xuất tại khoản 3 Điều 8 của dự thảo quy định: “Trẻ em dưới 12 tuổi hoặc chiều cao dưới 1,35m được chở trên xe ô tô chở người không được ngồi cùng hàng ghế của lái xe khi tham gia giao thông đường bộ. Trẻ em dưới 4 tuổi được chở bằng ghế thiết kế riêng dành cho trẻ em”.

Chỉ có 4/10.000 xe lắp ghế an toàn cho trẻ em

PGS. TS. Phạm Việt Cường, Trung tâm Nghiên cứu chính sách và phòng chống thương tích, Đại học Y tế Công cộng ủng hộ đề xuất này. Bởi theo thống kê, có hàng trăm trẻ em tử vong và hàng ngàn trẻ khác bị thương do tai nạn giao thông (TNGT). Trên 60% TNGT tại Việt Nam liên quan đến người lái và ngồi trên xe, xu hướng tai nạn giao thông liên quan đến ô tô tăng dần.

PGS. TS. Phạm Việt Cường lý giải, do trẻ em dưới 12 tuổi chưa đủ chiều cao để sử dụng dây an toàn. Nếu tai nạn xảy ra, dây an toàn không giữ được trẻ và sẽ bị lao về phía trước. Đó là lí do vì sao các tổ chức quốc tế khuyến cáo áp dụng với trẻ dưới 12 tuổi và chiều cao trung bình dưới 135cm thì không được ngồi tại ghế trước. Các hãng xe cũng đã có khuyến cáo trẻ em dưới 12 tuổi không ngồi tại hàng ghế phía trước.