Cấm sử dụng biện pháp trái đạo đức xã hội khi thu giữ tài sản thế chấp

Chậm nhất 15 ngày trước ngày tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm là bất động sản, TCTD, tổ chức mua bán, xử lý nợ thực hiện công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ.

Việc công khai thông tin được thực hiện dưới các hình thức: Đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của mình; gửi văn bản thông báo cho UBND cấp xã và cơ quan Công an cấp xã nơi có tài sản bảo đảm; thông báo cho bên bảo đảm, người đang giữ tài sản bảo đảm (nếu có).

UBND cấp xã và cơ quan Công an cấp xã nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm.

Trường hợp bên bảo đảm không hợp tác hoặc không có mặt theo thông báo của TCTD, tổ chức mua bán, xử lý nợ, đại diện UBND cấp xã nơi tiến hành thu giữ tài sản tham gia chứng kiến và ký biên bản thu giữ tài sản bảo đảm.