Cắm sạc xe đạp điện, 1 thiếu niên bị điện giật tử vong

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, cháu YKA, cắm sạc xe đạp điệntại nhà thì bị điện giật. Dù người thân đã lập tức đưa cháu trai đến bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong từ trước.

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Kiết, vụ việc là tai nạn rất thương tâm, đáng tiếc nhưng cũng là bài học cảnh tỉnh các bậc cha mẹ. Sau khi nắm thông tin, chính quyền địa phương đã cử cán bộ tới thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình.

Đồng thời, địa phương sẽ phối hợp với nhà trường, ban tự quản các thôn, buôn tăng cường tuyên truyền, để giúp người dân, đặc biệt là lứa tuổi các em học sinh cần nâng cao ý thức phòng, chống tai nạn điện giật.