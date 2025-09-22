Cắm sạc xe đạp điện, 1 thiếu niên bị điện giật tử vong

22/09/2025 07:26

Trong lúc cắm sạc xe đạp điện, một thiếu niên 14 tuổi ở Đắk Lắk đã bị điện giật tử vong.

Tối 21-9, một lãnh đạo UBND xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khi sạc xe đạp điện khiến một cháu trai 14 tuổi tử vong.

Người dân, họ hàng đến chia buồn, động viên gia đình nạn nhân. Ảnh: N.D

Nạn nhân vừa tử vong là cháu YKA (14 tuổi, ngụ buôn Wing, xã Ea Kiết).

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, cháu YKA, cắm sạc xe đạp điệntại nhà thì bị điện giật. Dù người thân đã lập tức đưa cháu trai đến bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong từ trước.

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Kiết, vụ việc là tai nạn rất thương tâm, đáng tiếc nhưng cũng là bài học cảnh tỉnh các bậc cha mẹ. Sau khi nắm thông tin, chính quyền địa phương đã cử cán bộ tới thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình.

Đồng thời, địa phương sẽ phối hợp với nhà trường, ban tự quản các thôn, buôn tăng cường tuyên truyền, để giúp người dân, đặc biệt là lứa tuổi các em học sinh cần nâng cao ý thức phòng, chống tai nạn điện giật.

