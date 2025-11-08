Cắm sạc USB trên ô tô có làm hao ắc quy?

Theo trang công nghệ ZDNet, hiện có hơn 200 triệu ô tô được trang bị cổng USB tiêu chuẩn để giúp người dùng có thể sạc điện thoại, máy tính bảng khi di chuyển. Thế nhưng, một mối lo ngại từ người lái xe đã xuất hiện liên quan đến ảnh hưởng của các thiết bị sạc này có thể làm cạn ắc quy ô tô.

Cổng sạc USB hiện đang là một trang bị không thể thiếu trên các mẫu xe hiện nay. Ảnh: How To Geek

Trên thực tế, các chuyên gia ô tô cho biết khả năng này hiếm khi xảy ra vì hầu hết xe đời mới đều có tính năng nguồn điện dự phòng (RAP) cho phép cấp điện cho các thiết bị qua USB một thời gian ngắn sau khi tắt máy, hoặc cho tới khi người dùng mở cửa để rời xe. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào năm sản xuất, hãng và mẫu xe.