Cắm sạc USB trên ô tô có làm hao ắc quy?

Ngô Minh| 11/08/2025 06:13

Cổng sạc USB được xem là trang bị tiêu chuẩn trên ô tô hiện đại. Tuy nhiên, nhiều tài xế lo ngại việc cắm sạc liên tục, đặc biệt khi đỗ xe lâu, có thể khiến ắc quy cạn kiệt.

Theo trang công nghệ ZDNet, hiện có hơn 200 triệu ô tô được trang bị cổng USB tiêu chuẩn để giúp người dùng có thể sạc điện thoại, máy tính bảng khi di chuyển. Thế nhưng, một mối lo ngại từ người lái xe đã xuất hiện liên quan đến ảnh hưởng của các thiết bị sạc này có thể làm cạn ắc quy ô tô.

cong sac usb cho xe.jpg
Cổng sạc USB hiện đang là một trang bị không thể thiếu trên các mẫu xe hiện nay. Ảnh: How To Geek

Trên thực tế, các chuyên gia ô tô cho biết khả năng này hiếm khi xảy ra vì hầu hết xe đời mới đều có tính năng nguồn điện dự phòng (RAP) cho phép cấp điện cho các thiết bị qua USB một thời gian ngắn sau khi tắt máy, hoặc cho tới khi người dùng mở cửa để rời xe. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào năm sản xuất, hãng và mẫu xe.

Ví dụ, mẫu xe Jeep Wrangler 2024 có thể tiếp tục sạc thiết bị thêm một giờ sau khi tắt máy. Một số mẫu xe thậm chí còn cho phép chuyển đổi cổng USB ở bảng điều khiển từ chế độ chỉ hoạt động khi xe nổ máy sang chế độ cấp điện liên tục, nhưng cần thay đổi vị trí cầu chì trong hộp cầu chì.

Xe không thể khởi động được vì ắc quy 'giở chứng', tài xế cần xử lý thế nào?Xe không thể khởi động được vì ắc quy 'giở chứng', tài xế cần xử lý thế nào?

Mặt khác, ổ cắm 12V (thường gọi là ổ châm thuốc) mới là thứ dễ khiến ắc quy hao nhanh, vì nhiều mẫu xe để chúng hoạt động liên tục, ngay cả khi tắt máy. Một số hãng như Chrysler còn phải gắn biểu tượng chìa khóa (chỉ hoạt động khi bật khóa điện) hoặc ắc quy (luôn cấp điện) để người dùng phân biệt.

Giống như cổng USB, nhiều ổ cắm 12V cũng có thể chuyển sang chế độ cấp điện liên tục bằng cách di chuyển cầu chì. Với nhiều xe đời cũ thiếu trang bị cổng sạc USB, người dùng có thể dùng tẩu sạc cắm vào ổ 12V được bán phổ biến trên thị trường.

Tuy nhiên, các thiết bị nhỏ gọn này rất dễ bị bỏ quên, nhất là khi cắm ở khu vực cốp sau. Nếu người dùng quên rút ra khỏi ổ cắm 12V, điều này có thể làm cạn kiệt ắc quy xe.

cong sac usb.jpg
Tẩu sạc cắm vào cổng 12V là giải pháp để mở rộng các cổng sạc trên ô tô đời cũ. Ảnh: Jerry

Nhiều người có thể sẽ thắc mắc tại sao những cổng nguồn điện được cấp liên tục này lại tồn tại nếu chúng có thể làm cạn kiệt ắc quy? Không phải lúc nào tính năng này cũng “xấu”.

Một số phụ kiện ô tô, sử dụng cho việc cứu hộ xe cần nguồn điện ngay cả khi động cơ tắt để đảm bảo an toàn. Vì vậy, việc ổ cắm luôn cấp điện là có lý do, chỉ cần người dùng nhớ rút thiết bị khi không cần thiết.

