Cấm ô tô tải trọng trên 18 tấn từ cầu Vĩnh Tuy đi Nguyễn Khoái

Trung tâm quản lý và điều hành giao thông TP được giao nhiệm vụ thông báo cho các xí nghiệp vận hành các tuyến buýt trong trường hợp xảy ra ùn tắc phải thực hiện chuyển hướng lưu thông xuống đường Minh Khai.

Thường xuyên cập nhật, đánh giá tình hình giao thông tại nhánh ramp CV1C và khu vực các tuyến đường, nút giao xung quanh để đề xuất phương án điều chỉnh, nhằm hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông trên nhánh ramp CV1C.

Liên quan đến vụ việc, ngày 2/9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cũng đã ban hành chỉ thị yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh TP, chỉ đạo rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt công tác sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác tại các địa phương; kịp thời xử lý trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ trái quy định của pháp luật

Chủ tịch UBND các tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện nếu để tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ, làm uy hiếp an toàn công trình đường bộ trên địa bàn.

UBND các tỉnh, thành cũng được yêu cầu lập kế hoạch di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ (nếu có) trước ngày 30/10.