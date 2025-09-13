Cẩm nang văn hóa ẩm thực Pháp từ A đến Z

Ở Pháp, ẩm thực không chỉ là để cung cấp năng lượng mà còn là một niềm vui, một thú tiêu khiển, gắn liền với những truyền thống văn hóa sâu sắc. Tầm quan trọng của la table (bàn ăn) chỉ có thể sánh bằng niềm yêu thích mua sắm nguyên liệu và chuẩn bị chúng.

Bữa trưa Chủ nhật của nhiều gia đình Pháp thường kéo dài hàng giờ với nhiều món ăn, nơi những thực khách sành điệu cùng chia sẻ niềm vui ẩm thực. Thời gian dùng bữa là thiêng liêng, và việc đi ăn ở nhà hàng được xem trọng không kém gì một trận chung kết bóng đá của đội tuyển Pháp.

Dù bạn đang thưởng thức món bouillabaisse ở Marseille hay boeuf Bourguignon ở vùng Burgundy ngập tràn vườn nho, vẫn có một quy tắc chung về ẩm thực và nghi thức trên khắp cả nước. Dưới đây là cẩm nang những điều bạn cần biết.

Bữa sáng ở Pháp

Bữa ăn đầu tiên trong ngày ở Pháp thường nhẹ, kèm cà phê, để đủ no tới bữa trưa vốn là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Trên thực tế, petit déjeuner có nghĩa đen là "bữa trưa nhỏ".

Bữa sáng điển hình ở nhà bao gồm một miếng tartine (bánh mì nướng) phết bơ, ăn kèm với cà phê, trà hoặc sô-cô-la nóng đựng trong bát. Nhiều người Pháp yêu thích bơ đến mức xem đây là một phần không thể thiếu của bữa sáng.

Croissant không phải là một phần của thói quen hàng ngày. Khi dành cuối tuần với gia đình hoặc bạn bè, người ta thường ghé qua boulangerie (tiệm bánh mì) để mua croissant bơ và pains au chocolat, nhưng những loại viennoiseries (bánh nướng ngọt) này chỉ dành cho những dịp đặc biệt hoặc cuối tuần.