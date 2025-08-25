Cấm cầu Cửa Hội nối Nghệ An - Hà Tĩnh từ 6h sáng nay

Thiện Lương| 25/08/2025 07:30

Để đảm bảo an toàn trước bão số 5, toàn bộ người dân và phương tiện sẽ tạm dừng lưu thông qua cầu Cửa Hội nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh từ 6h ngày 25/8.

Sáng 25/8, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, từ 6h sáng nay, cấm người và mọi phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội (trừ các phương tiện ưu tiên theo quy định và phương tiện phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai của cơ quan có thẩm quyền).

Việc cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi bão số 5 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

1a 3844.jpg
Cầu Cửa Hội nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Thiện Lương

Công ty CP 478 - đơn vị được giao quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu Cửa Hội có trách nhiệm rào chắn, bố trí trực cảnh báo, cảnh giới 24/24h tại các vị trí rào chắn đảm bảo an toàn; tổ chức cảnh báo, phân luồng từ xa (tại các khu vực nút giao hai đầu công trình); tuyệt đối không để người, phương tiện lưu thông qua cầu trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Được biết, cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh. Cầu có chiều dài 1.728m.

Đây là công trình tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 15/2/2019 và thông xe vào ngày 14/3/2021.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/cam-cau-cua-hoi-noi-nghe-an-ha-tinh-tu-6h-sang-nay-2435662.html
https://vietnamnet.vn/cam-cau-cua-hoi-noi-nghe-an-ha-tinh-tu-6h-sang-nay-2435662.html
