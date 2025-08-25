Cấm cầu Cửa Hội nối Nghệ An - Hà Tĩnh từ 6h sáng nay

Công ty CP 478 - đơn vị được giao quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu Cửa Hội có trách nhiệm rào chắn, bố trí trực cảnh báo, cảnh giới 24/24h tại các vị trí rào chắn đảm bảo an toàn; tổ chức cảnh báo, phân luồng từ xa (tại các khu vực nút giao hai đầu công trình); tuyệt đối không để người, phương tiện lưu thông qua cầu trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Được biết, cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh. Cầu có chiều dài 1.728m.

Đây là công trình tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 15/2/2019 và thông xe vào ngày 14/3/2021.