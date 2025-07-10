Cải tạo nhà ống chật chội thành không gian sống xanh mát

Lâm Thuỳ Dương| 07/10/2025 07:27

Nhà ống có tuổi đời hơn 20 năm là nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ của gia đình, được chuyển giao từ thế hệ cha mẹ sang con cái. Tuy nhiên, trạng thái ban đầu là một không gian bí bách với cửa sổ nhỏ, thiếu sáng, nhiều tường ngăn và nội thất cũ kỹ, khiến ngôi nhà không còn đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Nhóm kiến trúc sư lựa chọn giải pháp cải thiện toàn diện, với mục tiêu giữ lại tinh thần của ngôi nhà nhưng mang đến một diện mạo mới, thoáng đãng và tiện nghi. Giải pháp tập trung vào việc mở rộng không gian, tăng ánh sáng và bổ sung cây xanh.

kienviet-maison-h-tu-nha-ong-chat-choi-thanh-khong-gian-xanh-mat-va-thoang-dang-53-1704209048.png
Diện mạo công trình sau cải tạo

Ngay từ cổng vào, gạch thông gió giúp nhà vừa kín đáo vừa thoáng, phía trên trồng cúc tần Ấn Độ tạo cảm giác mềm mại và sinh động. Hàng rào được bố trí bồn trúc, vừa tạo sự riêng tư với nhà xung quanh, vừa mang ý nghĩa phong thuỷ may mắn. Khoảng vườn hình chữ L ôm quanh nhà trở thành điểm nhấn xanh mát, mang đến cảm giác gần gũi thiên nhiên.

kienviet-maison-h-tu-nha-ong-chat-choi-thanh-khong-gian-xanh-mat-va-thoang-dang-36-1704208915.png
kienviet-maison-h-tu-nha-ong-chat-choi-thanh-khong-gian-xanh-mat-va-thoang-dang-61-1704209101.png

Tầng 1, được cải tạo nhiều: bức tường ngăn giữa phòng khách và bếp được phá bỏ, để không gian "mở", rộng rãi và thoáng mát. Khu nhà tạm ban đầu dùng để xe và nuôi thú cưng được cải tạo thành phòng ăn nối liền bếp, giúp gia đình thuận tiện sinh hoạt và quây quần. Hệ cửa cũ được thay bằng cửa kính lùa nhìn ra vườn, khiến ánh sáng và gió tự nhiên tràn ngập khắp nhà. Màu sơn trắng kết hợp gỗ lim tạo cảm giác tươi sáng, ấm áp.

kienviet-maison-h-tu-nha-ong-chat-choi-thanh-khong-gian-xanh-mat-va-thoang-dang-24-1704208842.png
kienviet-maison-h-tu-nha-ong-chat-choi-thanh-khong-gian-xanh-mat-va-thoang-dang-17-1704208796.png
Không gian sinh hoạt được thiết kế mở, liên thông với nhau.

Các tầng trên, nhóm thiết kế ưu tiên tăng sự kết nối với thiên nhiên. Tầng 2 có thêm ban công và cửa mở ra ngoài, giúp mỗi phòng đều đón sáng và gió. Tầng 3 được bố trí lại nội thất cho phù hợp công năng mà không thay đổi nhiều về mặt bằng.

kienviet-maison-h-tu-nha-ong-chat-choi-thanh-khong-gian-xanh-mat-va-thoang-dang-29-1704208877.png
Phòng bếp được bài trí tối giản
kienviet-maison-h-tu-nha-ong-chat-choi-thanh-khong-gian-xanh-mat-va-thoang-dang-12-1704208588.png
Một góc đọc sách ở tầng 1

Sau cải tạo, ngôi nhà có 6 phòng ngủ, 1 phòng thờ, nhiều khoảng mở và góc xanh. Không gian cũ trở nên sáng sủa, thông gió tốt và kết nối chặt chẽ với thiên nhiên. Gia chủ cảm thấy như được sống trong một ngôi nhà mới nhưng vẫn giữ được những kỷ niệm thân thuộc.

kienviet-maison-h-tu-nha-ong-chat-choi-thanh-khong-gian-xanh-mat-va-thoang-dang-28-1704208875.png
kienviet-maison-h-tu-nha-ong-chat-choi-thanh-khong-gian-xanh-mat-va-thoang-dang-10-1704208579.png
kienviet-maison-h-tu-nha-ong-chat-choi-thanh-khong-gian-xanh-mat-va-thoang-dang-7-1704208569.png

Ở tầng 4, một phần sân thượng được chuyển thành phòng ngủ mới có tầm nhìn ra ngoài, tăng thêm không gian ở nhưng vẫn giữ được sự thông thoáng.

kienviet-maison-h-tu-nha-ong-chat-choi-thanh-khong-gian-xanh-mat-va-thoang-dang-11-1704208583.png
Không gian thư giãn bên ngoài được gia chủ yêu thích
Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/cai-tao-nha-ong-chat-choi-thanh-khong-gian-song-xanh-mat-post1781258.tpo
https://tienphong.vn/cai-tao-nha-ong-chat-choi-thanh-khong-gian-song-xanh-mat-post1781258.tpo
