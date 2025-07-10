Cải tạo nhà ống chật chội thành không gian sống xanh mát

Nhóm kiến trúc sư lựa chọn giải pháp cải thiện toàn diện, với mục tiêu giữ lại tinh thần của ngôi nhà nhưng mang đến một diện mạo mới, thoáng đãng và tiện nghi. Giải pháp tập trung vào việc mở rộng không gian, tăng ánh sáng và bổ sung cây xanh.

Diện mạo công trình sau cải tạo

Ngay từ cổng vào, gạch thông gió giúp nhà vừa kín đáo vừa thoáng, phía trên trồng cúc tần Ấn Độ tạo cảm giác mềm mại và sinh động. Hàng rào được bố trí bồn trúc, vừa tạo sự riêng tư với nhà xung quanh, vừa mang ý nghĩa phong thuỷ may mắn. Khoảng vườn hình chữ L ôm quanh nhà trở thành điểm nhấn xanh mát, mang đến cảm giác gần gũi thiên nhiên.