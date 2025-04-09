Cải tạo không gian 47m2 thành 'tổ hợp' vừa để ở vừa cho thuê

Ngõ nhỏ Hà Nội vốn chật chội nhưng chính từ những giới hạn đó, kiến trúc đôi khi lại tìm thấy cơ hội để bứt phá. Công trình được cải tạo là một ví dụ điển hình, thay vì chấp nhận sự gò bó, công trình đã “vươn mình” theo chiều cao, mở rộng cửa sổ, tái tổ chức mặt bằng để tối ưu hoá ánh sáng và thông gió.

Thiết kế bên ngoài vuông vức, gọn gàng

Từ bên ngoài, mặt tiền mới của ngôi nhà tạo ấn tượng mạnh bởi hình khối vuông vức, nhịp cửa kính lớn vừa nhấn mạnh tính hiện đại, vừa khéo léo giữ sự riêng tư cho gia chủ. Trong con ngõ đông đúc, công trình đủ nổi bật để thu hút ánh nhìn của người đi đường.

Nội thất tối giản

Đi sâu vào bên trong, sự phân tầng chức năng được sắp xếp rõ ràng: tầng 1 đến tầng 4 là các căn hộ cho thuê, tầng trên cùng là không gian riêng của con trai chủ nhà.