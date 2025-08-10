Cải tạo căn hộ nhỏ không có ban công

Ý tưởng thiết kế Our Beloved Home như một “chiếc kén” ôm bọc lấy khối không gian thoáng đãng, mềm mại và tự nhiên bên trong được hình thành. KTS sẽ tạo kén bằng cách thay đổi toàn bộ layout cũ, tổ chức lại công năng và dùng Wabi Sabi kết hợp cùng Mid-Century Modern để cân bằng cảm xúc.

Với hiện trạng căn hộ mới bàn giao cùng tổ chức công năng không đáp ứng nhu cầu, KTS cùng gia chủ đồng thuận: Tháo dỡ, di chuyển và tái thiết toàn bộ hệ thống tường, trần, nền. Tái cấu trúc 2 phòng ngủ để mở rộng thêm khu tiểu cảnh nhỏ có vai trò như “mảng xanh trong nhà”. Tái thiết kế nhà vệ sinh Master thành hai vệ sinh. Một vệ sinh Master và một vệ sinh chung. Thiết kế bếp liên thông với đảo bếp - bàn ăn, khối bếp vừa là trung tâm kết nối, vừa đảm bảo phong thủy.