Cải lương từ cực thịnh đến 'sắp chết rồi'

Cải lương trước tình trạng 'sắp chết rồi'

Trăm năm đã đi qua, cải lương từng là niềm kiêu hãnh của sân khấu Việt Nam. Từ buổi đầu của thế kỷ XX, bộ môn này phát triển mạnh mẽ tại vùng đất Nam Bộ, dung hòa giữa ca diễn và tạo nên loại hình đặc sắc mang tên "cải lương", mà theo NSND Bạch Tuyết giải thích là rút ngắn từ hai câu "Cải cách hát ca theo tiến bộ/Lương truyền tuồng tích sánh văn minh".

Từ gánh hát trên ghe đến những sân khấu tạm bợ, sau cùng cải lương phát triển rực rỡ, bước vào thời cực thịnh của thế kỷ 20, trở thành biểu tượng văn hóa của cả một vùng đất.

Thập niên 1960-1970 là giai đoạn huy hoàng nhất. Khi ấy, mỗi đêm, rạp Hưng Đạo, Thủ Đô, Quốc Thanh, Kim Chung… sáng đèn. Hàng loạt ngôi sao được khán giả thuộc lòng tên tuổi, từ Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Thành Đạt, Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Mỹ Châu, Minh Vương, Thanh Nga, Thanh Sang, Diệp Lang, Hồng Nga, Ngọc Giàu, Thanh Tuấn… đều trở thành tượng đài của giới cải lương.

Nhiều người trong số họ bước ra từ Giải Thanh Tâm, cuộc thi danh giá do ký giả Trần Tấn Quốc khởi xướng năm 1958, được xem là “lò luyện vàng” của sân khấu miền Nam, tạo ra những danh hiệu “đào thương”, “đào độc”, “kép chính” vang lên là đủ khiến rạp chật kín khán giả.

Nghệ thuật cải lương trải qua hàng trăm năm hình thành, phát triển và bước vào giai đoạn thoái trào.

Sau năm 1975, khi đất nước thống nhất, cải lương bước sang chương mới với hàng loạt vở diễn tôn vinh lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước của dân tộc. Những vở diễn đầy hào khí như Tìm lại cuộc đời, Khách sạn hào hoa, Tiếng trống Mê Linh, Thái hậu Dương Vân Nga, Đời cô Lựu, Tô Ánh Nguyệt, Tiếng hò sông Hậu… trở thành tiếng nói của thời đại. Dàn nghệ sĩ tên tuổi trước năm 1975 vẫn tiếp tục cống hiến, mang hơi thở của dân tộc vào những vở diễn đậm tinh thần yêu nước và nhân văn.