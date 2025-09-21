Cái kết thảm thương của chàng trai bán thận mua iPhone sau 14 năm

Sự phù phiếm đổi bằng sức khỏe

Apple bước vào thị trường Trung Quốc từ năm 1993 nhưng suốt một thập kỷ đầu gần như không tạo được tiếng vang. Chỉ đến khi dòng iPhone xuất hiện thì thương hiệu này mới thực sự trở thành “cơn sốt”.

Một chiếc điện thoại giá hàng vạn tệ, vượt xa khả năng chi trả của phần đông người dân, dần được gắn với nhãn mác “người giàu mới có thể sở hữu”. Với giới trẻ, iPhone không chỉ là một chiếc máy mà còn là biểu tượng của địa vị xã hội.

Năm 2011, một thiếu niên 17 tuổi ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã không ngần ngại cắt bỏ quả thận phải của mình, thông qua việc ‘bán thận’ để đổi lấy một chiếc iPhone 4. Ảnh: Baidu

Trong những năm học phổ thông, Vương Cương bắt đầu nảy sinh ước muốn sở hữu iPhone. Khi iPhone 4 ra mắt, nhiều bạn cùng lớp của cậu đã có trong tay chiếc máy này. Từ đó, niềm khao khát mua cho bằng được một chiếc iPhone cứ lớn dần.

Gia đình Vương Cương vốn khó khăn, cha mẹ chỉ làm lao động phổ thông. Họ chỉ đủ tiền ăn uống và nuôi con ăn học, chứ nói gì đến chuyện mua điện thoại đắt đỏ. Cậu cũng chỉ có 300 NDT (khoảng 1,1 triệu đồng) sinh hoạt phí mỗi tháng.