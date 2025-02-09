Cái kết của vụ án '4,5 tỉ đồng có để vừa cốp xe SH'

Vừa qua, TAND khu vực 3-TP.HCM đã xét xử sơ thẩm lần hai vụ tranh chấp hợp đồng đặt cọc giữa nguyên đơn là ông LĐH và bị đơn là vợ chồng ông VQP.

Một trong những tình tiết đáng chú ý trong vụ án này liên quan đến việc nguyên đơn cho rằng đã bỏ 4,5 tỉ đồng vào cốp xe SH để giao cho bị đơn nên kiện đòi lại.

Từng huỷ án để thực nghiệm liệu 4,5 tỉ đồng có cho vừa cốp xe SH

Tranh chấp hợp đồng đặt cọc xuất phát từ việc bị đơn bán bất động sản cho nguyên đơn. Phía nguyên đơn trình bày sau khi hai bên công chứng hợp đồng đặt cọc thì chiều tối cùng ngày, nguyên đơn đã mang số tiền mặt là 4,5 tỉ đồng để trong túi nilong đen, bỏ vào cốp xe SH màu trắng chạy tới nhà riêng của vợ chồng bị đơn để thanh toán, hai bên không làm biên bản giao nhận tiền.