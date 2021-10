Cái kết của người đàn ông ăn nằm với vợ bạn thân

"Ngày nay, rất nhiều người ngoại tình và điều khó nhất với nam giới khi biết vợ có hành vi này", tiến sĩ Mark Epstein, chuyên gia tâm lý tại New York, Mỹ, tác giả cuốn sách Open to Desire: Embracing a Lust for Life, nói.

"Tưởng tượng vợ mình ở cùng người khác tác động sâu sắc tới một số nam giới. Hình ảnh những người vợ không chung thủy rất phổ biến trong các chủ đề phim nóng mà đàn ông thích xem nhưng trong đời thật - khi vợ mình là nhân vật chính - thì việc đó lại cực kỳ quá thể" - tiến sĩ Mark Epstein nói thêm.

"Chỉ vì tôi không thể tống được hình ảnh đó ra khỏi đầu mình", một bệnh nhân của nhà tâm lý kể. Và ông đã nói với anh này rằng "Anh có thể. Chỉ là anh không muốn làm điều đó thôi".

Mỗi người đàn ông có phản ứng khác nhau khi vợ ngoại tình nhưng có vẻ như khi gặp tình huống dưới đây, không nhiều người đủ độ lượng để có thể thực sự tha thứ và quên đi.

Andrew Jones và vợ Rhianon ở làng Nantgaredig, hạt Carmarthenshire, Anh. Ảnh: Wales News Service.