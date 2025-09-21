Cái giá của việc thách thức ông Trump

Họa từ lời nói

Vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, đồng minh quan trọng của Tổng thống Donald Trump, vào ngày 10/9 khiến sự chia rẽ trong nước Mỹ, bao gồm cả giới giải trí, càng thêm sâu sắc.

Nhiều nghệ sĩ lên tiếng tiếc thương cho nạn nhân và lên án bạo lực chính trị. Tuy nhiên, một bộ phận dường như không có sự đồng cảm với nhà sáng lập Turning Point USA (TPUSA), thay vào đó đưa ra những phát ngôn gây tranh cãi.

Nhân vật đang ở tâm điểm chú ý là Jimmy Kimmel - người dẫn chương trình truyền hình, nghệ sĩ hài, nhà văn kiêm nhà sản xuất truyền hình nổi tiếng ở Mỹ.

Ngày 15/9, trong chương trình nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của ông là Jimmy Kimmel Live!, MC sinh năm 1967 bất ngờ nhắc đến vụ ám sát với giọng điệu mỉa mai: “Chúng ta gặp phải một số vấn đề mới vào cuối tuần qua khi băng đảng MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại - khẩu hiệu tranh cử của ông Trump) cố gắng hết sức để mô tả đứa trẻ đã giết đã giết Charlie Kirk là ai khác ngoài một trong số họ và làm mọi cách có thể để ghi điểm chính trị từ việc này".

Jimmy Kimmel dùng vụ ám sát Charlie Kirk để châm chọc ông Trump và MAGA.

Ông Kimmel không quên châm biếm Tổng thống Trump, bằng cách phát clip cho thấy nhà lãnh đạo sinh năm 1946 né tránh câu hỏi của báo chí về cái chết của Kirk, để chuyển sang khoe kế hoạch xây dựng mới tại Nhà Trắng.

Điều đáng nói là trước đó 4 ngày, Kimmel có thái độ khác hẳn. Ông bày tỏ lòng tiếc thương với Kirk, động viên gia đình anh và kêu gọi chấm dứt các hành vi bạo lực.

“Thay vì chỉ trích gay gắt, liệu chúng ta có thể thống nhất quan điểm dù chỉ một ngày rằng việc bắn người khác là điều khủng khiếp và tàn ác không?”, ông viết trên Instagram.

Phát ngôn trên truyền hình của Kimmel khiến phe bảo thủ phẫn nộ. Họ coi đó là động thái xúc phạm, không phù hợp trong thời điểm tang thương và gây hiểu lầm (Kimmel gợi ý hung thủ cũng nằm trong nhóm ủng hộ MAGA).

Trong podcast The Benny Show vào ngày 17/9, Brendan Carr, chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC), gọi bình luận của Kimmel là “bệnh hoạn”.

Ông còn “nhắc nhẹ” nếu đài ABC (đơn vị phát hành và phân phối Jimmy Kimmel Live!) và công ty mẹ Disney không có hành động nào với Kimmel, FCC sẽ vào cuộc. Theo ông, truyền hình công không nên biến thành “gánh xiếc phe phái”.

Vào cùng ngày, Nexstar Media Group, công ty sở hữu khoảng 10% cổ phần của ABC, cho biết phản đối mạnh mẽ những bình luận của Kimmel liên quan đến vụ giết Charlie Kirk, đồng thời thay thế Jimmy Kimmel Live! bằng chương trình khác trên các thị trường liên kết với ABC.