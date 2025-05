Cái giá của cuộc sống phóng túng

Theo phân tích của tiến sĩ Vrangalova, nữ giới tìm cách tránh xa những phụ nữ “sát đàn ông” vì không muốn bị đánh đồng với họ. Trong khi đó, dù thích làm cao thủ trong tình trường, các ông lại chẳng yên lòng khi để bạn tình của mình quen với một cô ả lăng nhăng nào đấy.

Một cuộc nghiên cứu trước đó cho thấy đàn ông thường liệt các cô nàng hay bay bướm vào dạng không thích hợp cho các mối quan hệ tình ái lâu bền, chủ yếu chơi bời qua đường là chính. Do đó, những cô gái này bị đẩy khỏi các vòng quan hệ xã hội. “Hậu quả là các phụ nữ đó lâm vào tình trạng bị cô lập dữ dội”, bà Vrangalova nói. Trong cuộc nghiên cứu tiếp theo, nữ tiến sĩ cho hay nhóm của bà sẽ tìm hiểu liệu những cô nàng ăn chơi có thể làm bạn được với ai để bớt cô đơn, có thể là đồng tính nam chẳng hạn, theo báo cáo trên chuyên san Journal of Social and Personal Relationships.

Phi Yến