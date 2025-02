Cái chết của Kim Sae-ron phơi bày sự khốc liệt trong đời sống ngôi sao ở Hàn Quốc

Năm 2022, Kim Sae-ron đã buộc phải ngừng làm việc do vướng vào bê bối lái xe khi say rượu. Cô đã không bao giờ vượt qua được bê bối đó. Để so sánh, các ngôi sao nam nếu phạm lỗi tương tự cũng bị chỉ trích. Nhưng sau một thời gian hối lỗi, mà họ thường sẽ được truyền thông để yên, các sao nam vẫn có thể trở lại với nghề.

Gần đây, Bae Sung-woo (phim "Light Shop") và Kwak Do-won ("The Wailing") đã lặng lẽ trở lại nghiệp diễn xuất và có được thành công. Một số người thậm chí không phải nghỉ làm một ngày nào. Ví dụ như Yoon Je-moon (trong phim "Check-in Hanyang"), người từng bị bắt tới ba lần vì tội lái xe khi say rượu. Một trường hợp khác là ngôi sao Lee Jung-jae trong phim "Squid Game", người vẫn giữ được sự nghiệp dù có hai lần phạm tội uống say và lái xe gây tai nạn.

Tuy nhiên, đây không phải là đặc quyền dành cho phụ nữ hoạt động trong ngành giải trí Hàn Quốc. Theo SCMP, mọi hành động của sao nữ đều bị soi xét kỹ lưỡng, kể cả khi khi họ đã có nhiều năm tạm dừng sự nghiệp. Điều này khiến cho các sao nữ không thể tiếp tục sự nghiệp nếu họ lỡ phạm lỗi.

Kim là một ví dụ về điều này. Cô liên tục bị cư dân mạng tấn công trên các nền tảng như YouTube và các nền tảng khác. Cô thậm chí lâm vào cảnh phải chật vấn kiếm sống trong những năm cuối đời.

Lee Sang-woo, người là đạo diễn của Kim trong bộ phim "Barbie" hồi năm 2011, đã vô cùng bất ngờ trước cái chết đột ngột của cô. “Tôi không thể hiểu thấu nỗi đau mà cô ấy phải chịu đựng ngay trước khi tự tử, cũng như không thể đo được sức nặng của nỗi đau ấy,” anh chia sẻ với SCMP.

Kim tham gia làng giải trí rất sớm, bắt đầu với nghề người mẫu nhí cho trang bìa của một tạp chí vào năm 2001, khi mới 1 tuổi. Chuyện cứ như thể cô đã sinh ra để trở thành tâm điểm để người khác chú ý. Và thực tế suốt cuộc đời mình, Kim không bao giờ có thể thoát khỏi ánh hào quang khắc nghiệt đó.

Năm 8 tuổi, Kim đánh bại 1.000 ứng viên khác để giành được vai chính trong bộ phim truyền hình về trại trẻ mồ côi "A Brand New Life" do Lee Chang-dong sản xuất. Bộ phim đầu tiên cô tham gia diễn xuất này sau đó được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes ở Pháp vào năm 2009. Kim sau này còn thủ vai một bé gái 13 tuổi trong phim "A Girl at My Door" (2014), cũng do Lee sản xuất.

Kim diễn xuất trong phim "The Man from Nowhere" (2010)

Kim trở thành đứa trẻ nổi tiếng nhất mà ai cũng biết mặt ở ở Hàn Quốc vào năm 2010, khi xuất hiện trong bộ phim hành động báo thù "The Man from Nowhere". Kim vào vai một bé gái được nhân vật chính của Won Bin bảo vệ.