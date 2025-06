Cái chết buồn của biệt đội siêu anh hùng

Trước khi COVID-19 làm mọi thứ trở nên hỗn loạn, ngay cả những phần phim ít được yêu thích hơn cũng khó thất bại phòng vé. Trước đại dịch, 19/22 bộ phim của hãng đạt ít nhất 500 triệu USD trên toàn cầu. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2020, chỉ có 6/13 bộ phim đạt được chuẩn mực nửa tỷ USD.

Trong khi Captain America: Brave New World (2025), The Marvels (2023) và Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023) có thể giải thích cho doanh thu tệ hại là vì không nhận được đánh giá cao, Thunderbolts* nhận phản hồi tốt nhưng vẫn phải chịu tình trạng thua lỗ. Thực tế này cho thấy có rào cản cho phim siêu anh hùng không dựa trên các nhân vật nổi tiếng.

Thị trường toàn cầu thu hẹp và tình trạng bão hòa những câu chuyện về siêu anh hùng trên màn ảnh là một phần nguyên nhân của sự suy giảm này. Thói quen và thị hiếu của khán giả cũng đã thay đổi: Những tác phẩm ăn khách nhất năm nay là phim dành cho trẻ em như A Minecraft Movie và Lilo & Stitch hoặc phim gốc như Sinners.

"Những bộ phim dựa theo truyện tranh hạng thấp không còn là những cú slam dunk (cú ném bóng rổ ăn điểm) điện ảnh nữa. Thunderbolts* kết thúc sau chỉ một tháng ra rạp cũng là mối lo ngại. Những bộ phim dạng này không còn thành công như trước nữa", nhà phân tích Jeff Bock của công ty nghiên cứu dữ liệu Exhibitor Relations chỉ ra.

Hướng đi của Marvel

Sau khi khiến người xem quá tải bằng những câu chuyện phức tạp, có sự liên kết giữa phim điện ảnh và truyền hình, Marvel cố tình chậm lại để tập trung vào chất lượng hơn số lượng.