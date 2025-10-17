Cái chết bí ẩn của BJ Hàn Quốc tại Campuchia nóng lại

Vào ngày 6-6-2023, thi thể của một phụ nữ Hàn Quốc ngoài 30 tuổi được tìm thấy tại một công trường xây dựng ở tỉnh Kandal, gần thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Nạn nhân được xác định là một streamer (còn gọi là BJ) đang đi du lịch tại Campuchia, và truyền thông địa phương đưa tin người này chính là BJ Ayoung (tên thật là Byun Ah-young). Thi thể của cô được tìm thấy bọc trong tấm vải đỏ và bị vứt trong vũng nước.

Cảnh sát địa phương đã bắt giữ một cặp vợ chồng người Trung Quốc trên 30 tuổi (điều hành một bệnh viện), với các cáo buộc bao gồm vứt thi thể.

Cặp đôi khai rằng BJ Ayoung đã tử vong đột ngột sau khi được tiêm kháng thể và điều trị tại bệnh viện của họ, khiến họ hoảng loạn và phi tang thi thể cô.