Cái bẫy phía sau lối sống phô trương tiền bạc nhìn từ Hoàng Hường, Ngân 98

Từ cuộc sống hào nhoáng đến vòng lao lý

Những ngày đầu tháng 10, dư luận xôn xao khi cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt giam Hoàng Thị Hường về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Trước khi bị bắt, Hoàng Hường là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội, thường xuyên xuất hiện trong các vụ việc ồn ào, đi từ thiện, những buổi livestream giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu dược mỹ phẩm của mình.

Trong các video, Hường ngồi giữa biệt thự, xung quanh là chồng tiền mặt. Nhiều clip rải tiền khắp nhà, tung tiền từ trên cao xuống đất, tặng thưởng nhân viên hàng tỷ đồng, trao quà xa xỉ cho người mua hàng lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng triệu lượt xem. Hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt, giàu có nhưng nhân hậu nhanh chóng giúp Hường xây dựng lượng người theo dõi lớn, đồng thời mở rộng đế chế kinh doanh.

Hoàng Hường được tung hô là "nữ hoàng livestream" khi liên tục khoe mẽ giàu sang, rải tiền khắp nhà với các chiêu trò thu hút người xem, bán hàng kém chất lượng...

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, hệ thống của Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng doanh thu, kê khai sai thuế giá trị gia tăng gần 2.100 tỷ đồng.