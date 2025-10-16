Cách xóa vết xước ô tô tại nhà hiệu quả chỉ với vài chục nghìn

Trong quá trình sử dụng ô tô, việc trầy xước là chuyện hầu như không thể tránh khỏi. Những vết xước trên xe có thể đến từ va quệt khi đỗ xe, cọ vào tường, đá văng trên đường, tác động ngoại lực hay thậm chí chỉ vì rửa xe sai cách. Dù chỉ là vết xước nhỏ nhưng chúng khiến xe mất thẩm mỹ, giảm giá trị khi bán lại, và nếu để lâu có thể gây rỉ sét bề mặt.

Những vết xước nhẹ có thể xử lý được ngay tại nhà mà nhiều người không biết. Ảnh: Bumper Buddies

Với những vết xước nhỏ như vậy, nhiều gara ô tô thường tư vấn sơn lại nguyên cản, nguyên hông xe hay thậm chí cả xe, trong khi thực tế phần lớn vết xước đều có thể xử lý tại nhà với chi phí cực thấp.