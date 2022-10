Cách vượt qua nỗi sợ khi đi du lịch bằng máy bay

Hãy cùng Tạp chí du lịch TP.HCM tìm hiểu kỹ về chứng bệnh và phương thức hóa giải những lo âu, sử dụng kỹ thuật thư giãn và lên kế hoạch cho chuyến đi để giúp bạn có thể vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình và có thể tự do khám phá thế giới.

Trong chuyến bay VN1524 từ Huế đi Hà Nội khi đang trong quá trình lăn bánh đã phải quay lại bãi đỗ do hành khách không muốn tiếp tục thực hiện chuyến bay.

Tìm hiểu thêm về máy bay từ cách thức hoạt động cho đến những thiết kế, chương trình giúp máy bay đối phó với các trường hợp khẩn cấp sẽ khiến bạn thấy thoải mái hơn.

Một số tình huống có thể khiến chúng ta cảm thấy lo lắng hoạt sợ khi ở trên máy bay như nhiễu động xảy ra khi máy bay bay từ vùng có áp suất thấp sang vùng có áp suất cao, và bạn sẽ cảm thấy máy bay "rung lắc". Bạn có thể hiểu nhiễu động không khí chỉ giống như khi bạn chạy xe qua con đường đầy đá nhấp nhô.

Chỉ trong một số trường hợp hiếm mà nhiễu động có thể gây nên thương tích, thường là do hành khách không thắt dây an toàn hoặc bị thương do bị hành lý trên đầu rơi trúng.

Kiểm soát sự lo lắng của bản thân

Đầu tiên, cần nhận biết sự lo lắng từ những biểu hiện của cá nhân như cảm thấy lo lắng như thế nào? Bạn có bị toát mồ hôi tay hay không? Ngón tay của bạn có run nhẹ hay không?

Bằng cách nhận biết các dấu hiệu của bản thân, bạn sẽ sớm có thể bắt đầu thực hiện bài tập giúp kiểm soát cảm giác lo âu của mình.

Để kiểm soát chúng, hãy những điều mà bạn không thể kiểm soát. Thay vì tập trung vào các nỗi lo sợ, sẽ tốt hơn nếu bạn có thể “đánh lạc hướng” bản thân bằng những hoạt động khác.