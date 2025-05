Cách vượt qua khuôn mẫu cũ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh

Trong cuốn sách Phá Vỡ Khuôn Mẫu (tựa gốc: The Origins of You), nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng người Mỹ – Vienna Pharaon – đưa ra một góc nhìn đầy nhân văn và sâu sắc: xung đột không phải là điểm kết thúc, mà có thể trở thành cánh cửa mở ra kết nối và chữa lành.

Thay đổi góc nhìn: Từ phản ứng sang thấu hiểu

Khi một cuộc tranh cãi nổ ra, chúng ta thường bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc. Có người nổi giận, người khác rút lui, hoặc có người cố gắng chiếm thế thượng phong bằng lý lẽ. Tuy nhiên, như Vienna Pharaon chỉ ra, chính những phản ứng này thường bắt nguồn từ những vết thương chưa lành trong quá khứ. Chúng ta không chỉ phản ứng với tình huống hiện tại, mà còn đang phản ứng với những ký ức, nỗi đau cũ từng trải qua.

Tác giả gọi đây là "khuôn mẫu" – những kiểu hành vi, suy nghĩ và cảm xúc lặp lại, hình thành từ môi trường gia đình, những trải nghiệm thời thơ ấu, và được mang theo vào các mối quan hệ trưởng thành. Khi ta không nhận diện được những khuôn mẫu này, chúng ta dễ rơi vào vòng luẩn quẩn của xung đột, trách móc và xa cách.

Thay vì phản ứng một cách vô thức, Phá Vỡ Khuôn Mẫu mời gọi bạn dừng lại, quan sát chính mình, đặt câu hỏi: “Phản ứng này đến từ đâu?”, “Tôi đang thực sự cảm thấy điều gì?”, “Tôi có đang phản ứng vì hiện tại, hay vì một điều gì cũ kỹ trong quá khứ?”