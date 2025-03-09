Cách vượt qua cảm giác uể oải sau kỳ nghỉ

Sau kỳ nghỉ, nhiều người kỳ vọng sẽ quay về với tâm trạng phấn chấn, sẵn sàng “chiến” tiếp danh sách việc cần làm, nhưng không ít người lại cảm thấy trở nên kiệt sức và bắt đầu nghĩ đến… kỳ nghỉ tiếp theo.

“Hi chng bun sau k ngh là có tht, và khá ph biến” - theo Kara Lissy, chuyên gia tr liu tâm lý, ngưi sáng lp A Good Place Therapy and Consulting tại NewYork, Mỹ. “Ngay c khi bn thoi mái, không lo lng trong chuyến đi, thì nhng tín hiu th giác và thính giác t thói quen hng ngày vn có th gi nhc vô thc v căng thng trưc k ngh”.

Tiffany Green - nhà tr liu ti Chicago, Mỹ - gii thích rng cú “sc cm xúc” này thưng bt ngun t mâu thun ni tâm. Bn biết mình cn quay li công vic và thói quen, nhưng đng thi li khao khát s ngh ngơi, ngu hng và nim vui khi đi du lch. S ging xé này khiến bn b "mc kt" v cm xúc.

Cm giác ht hng sau k ngh không có nghĩa là bnvnđ, cũngkhôngnghĩa chuyến đi chưađthưgiãn. Đơn gin là s khác bit gia nhp sng trong k nghcucsngthưng ngày vn d gây ‘sc’. Điu quan trng nm cách bn t giúp mình thíchnghitr li. Theo các chuyên gia sc khetâmthn, ch vi vài điu chnh nh, bnhoàn toàn có thmang s bình yên và cm hng tchuyếnđi vào đisnghng ngày.

Dưi đây là 6 mo đưc chuyên gia khuyên dùng đ giúp bn tái kết ni, cân bng và duy trì s bình thn sau kỳ nghỉ.

Dành ra mt “ngày đm”

Dành 1 ngày nghỉ ngơi hoàn toàn - Ảnh: Pixabay
“To khong đm bng 1 - 2 ngày nhà sau chuyến đi s giúp bn thư giãn và tái lp nhp sng d dàng hơn” - Green nói. Đi làm ngay lp tc d dn đến kit sc. Mt ngày đ dn dp, git giũ hoc đơn gin là ng thêm s giúp não b và cơ th thích nghi tt hơn.

Mang mt phn k ngh v nhà

Đem một phần kỳ nghỉ về nhà giúp bạn dễ dàng vượt qua cảm giác uể oải - Ảnh: Pixabay
Green và Lissy đu đng ý rng đem theo mt k vt nh s giúp duy trì cm giác thư thái. Có thđt mt tm nh t chuyến đi lên bàn làm vic, hoc cm theo mt món quà lưu nim. Lissy còn gi ý tái hin tri nghim k ngh ngay ti nhà, ví d như nu li món ăn bn tng thưng thc khi đi du lch.

Khám phá ngay ti nơi bn sng

Bạn có thể thử những việc mới mẻ để gợi lại cảm giác khám phá và hứng thú
Đôi khi điu bn nhớ sau kỳ nghỉ là cgiác đưkhám phá điu ml. “Con ngưi khao khát sự mm, nhưng không phi lúc nào cũng cn phi đi xa để tìm ” - Lissy nói. Bn có thể to cm giác y ngay ti nơi mình sống bng cách th mt nhà hàng mi, ghé thăm khu phố chưtng đến, hoc đi do theo mt lộ trình khác. Nhng thay đi nh này s giúp gi li cm giác phn khích và khám phá mà bn đã có trong k ngh.

Đt mc tiêu nh, d thc hin

Hoàn thành những việc nhỏ giúp bạn lấy lại nhịp nhanh hơn - Ảnh: Freepik
“Lao vào núi công vic ngay lp tc có th quá sc” - Lissy khuyên. Hãy bt đu vi 1 - 2 mc tiêu đơn gin, chng hn ngủ đúng gi hoc git xong mt m qun áo. Hoàn thành nhng vic nh giúp bn ly li nhp nhanh hơn.

Lng nghe cm xúc của bản thân

xem lại cách quản lý khối lượng công việc
Nếu sau vài ngày mà ni bun vn chưa gim, hoc bn thy kit sc chng khác gì trưc k ngh, có thđó là du hiu ca kit sc hay thm chí trm cm. Green khuyên đây là lúc bn nên tìm kiếm s h tr thêm và xem li cách qun lý khi lưng công vic, cũng như công c gim stress.

Nếu có điu kin, hãy lên kế hoch cho chuyến đi kế tiếp

Vic sp xếp thi gian ngh trưc khi quá ti giúp bn ưu tiên chăm sóc bn thân thay vì chđến lúc kit qu. Vic mong ch mt chuyến đi mi cũng giúp ci thin tâm trng. “Có điu gì đó đ mong đi s to ra s hng khi, tăng đng lc và ci thin tinh thn” - Green nói. Lissy b sung: “Thi đim tt nht đ lên kế hoch k ngh là khi bn đang thư giãn, ch không phi khi đã kit sc”.

Vy nên, hãy đt chuyến đi tiếp theo ngay khi còn đang thoi mái, dù bn va mi tr v!

