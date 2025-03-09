Cách vượt qua cảm giác uể oải sau kỳ nghỉ

“Hội chứng buồn sau kỳ nghỉ là có thật, và khá phổ biến” - theo Kara Lissy, chuyên gia trị liệu tâm lý, người sáng lập A Good Place Therapy and Consulting tại NewYork, Mỹ. “Ngay cả khi bạn thoải mái, không lo lắng trong chuyến đi, thì những tín hiệu thị giác và thính giác từ thói quen hằng ngày vẫn có thể gợi nhắc vô thức về căng thẳng trước kỳ nghỉ”.

Tiffany Green - nhà trị liệu tại Chicago, Mỹ - giải thích rằng cú “sốc cảm xúc” này thường bắt nguồn từ mâu thuẫn nội tâm. Bạn biết mình cần quay lại công việc và thói quen, nhưng đồng thời lại khao khát sự nghỉ ngơi, ngẫu hứng và niềm vui khi đi du lịch. Sự giằng xé này khiến bạn bị "mắc kẹt" về cảm xúc.

Cảm giác hụt hẫng sau kỳ nghỉ không có nghĩa là bạncóvấnđề, cũngkhôngcónghĩa chuyến đi chưađủthưgiãn. Đơn giản là vìsự khác biệt giữa nhịp sống trong kỳ nghỉ và cuộcsốngthường ngày vốn dễ gây ‘sốc’. Điều quan trọng nằm ở cách bạn tự giúp mình thíchnghitrở lại. Theo các chuyên gia sức khỏetâmthần, chỉ với vài điều chỉnh nhỏ, bạnhoàn toàn có thểmang sự bình yên và cảm hứng từchuyếnđi vào đờisốnghằng ngày.

Dưới đây là 6 mẹo được chuyên gia khuyên dùng để giúp bạn tái kết nối, cân bằng và duy trì sự bình thản sau kỳ nghỉ.

Dành ra một “ngày đệm”

Sau kỳ nghỉ, nên dành 1 ngày nghỉ ngơi hoàn toàn - Ảnh: Pixabay

“Tạo khoảng đệm bằng 1 - 2 ngày ở nhà sau chuyến đi sẽ giúp bạn thư giãn và tái lập nhịp sống dễ dàng hơn” - Green nói. Đi làm ngay lập tức dễ dẫn đến kiệt sức. Một ngày để dọn dẹp, giặt giũ hoặc đơn giản là ngủ thêm sẽ giúp não bộ và cơ thể thích nghi tốt hơn.

Mang một phần kỳ nghỉ về nhà

Đem một phần kỳ nghỉ về nhà giúp bạn dễ dàng vượt qua cảm giác uể oải - Ảnh: Pixabay

Green và Lissy đều đồng ý rằng đem theo một kỷ vật nhỏ sẽ giúp duy trì cảm giác thư thái. Có thể là đặt một tấm ảnh từ chuyến đi lên bàn làm việc, hoặc cầm theo một món quà lưu niệm. Lissy còn gợi ý tái hiện trải nghiệm kỳ nghỉ ngay tại nhà, ví dụ như nấu lại món ăn bạn từng thưởng thức khi đi du lịch.

Khám phá ngay tại nơi bạn sống

Bạn có thể thử những việc mới mẻ để gợi lại cảm giác khám phá và hứng thú - Ảnh: Freepik

Đôi khi điều bạn nhớ sau kỳ nghỉ là cảm giác được khám phá điều mới lạ. “Con người khao khát sự mới mẻ, nhưng không phải lúc nào cũng cần phải đi xa để tìm nó” - Lissy nói. Bạn có thể tạo cảm giác ấy ngay tại nơi mình sống bằng cách thử một nhà hàng mới, ghé thăm khu phố chưa từng đến, hoặc đi dạo theo một lộ trình khác. Những thay đổi nhỏ này sẽ giúp gợi lại cảm giác phấn khích và khám phá mà bạn đã có trong kỳ nghỉ.

Đặt mục tiêu nhỏ, dễ thực hiện

Hoàn thành những việc nhỏ giúp bạn lấy lại nhịp nhanh hơn - Ảnh: Freepik

“Lao vào núi công việc ngay lập tức có thể quá sức” - Lissy khuyên. Hãy bắt đầu với 1 - 2 mục tiêu đơn giản, chẳng hạn ngủ đúng giờ hoặc giặt xong một mẻ quần áo. Hoàn thành những việc nhỏ giúp bạn lấy lại nhịp nhanh hơn.

Lắng nghe cảm xúc của bản thân

Xem lại cách quản lý khối lượng công việc nếu sau kỳ nghỉ vài ngày bạn vẫn còn tụt "mood" - Ảnh: Freepik

Nếu sau vài ngày mà nỗi buồn vẫn chưa giảm, hoặc bạn thấy kiệt sức chẳng khác gì trước kỳ nghỉ, có thểđó là dấu hiệu của kiệt sức hay thậm chí trầm cảm. Green khuyên đây là lúc bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ thêm và xem lại cách quản lý khối lượng công việc, cũng như công cụ giảm stress.

Nếu có điều kiện, hãy lên kế hoạch cho chuyến đi kế tiếp

Việc sắp xếp thời gian nghỉ trước khi quá tải giúp bạn ưu tiên chăm sóc bản thân thay vì chờđến lúc kiệt quệ. Việc mong chờ một chuyến đi mới cũng giúp cải thiện tâm trạng. “Có điều gì đó để mong đợi sẽ tạo ra sự hứng khởi, tăng động lực và cải thiện tinh thần” - Green nói. Lissy bổ sung: “Thời điểm tốt nhất để lên kế hoạch kỳ nghỉ là khi bạn đang thư giãn, chứ không phải khi đã kiệt sức”.

Vậy nên, hãy đặt chuyến đi tiếp theo ngay khi còn đang thoải mái, dù bạn vừa mới trở về!