Cách vô hiệu quảng cáo được cá nhân hóa của Google

Chuyển đến mục Data and privacy ở thanh bên trái.

Trong Ad personalisation, chuyển nút gạt bên cạnh Ad personalisation is ON về trạng thái OFF.

Khi tắt nút này, một cửa sổ sẽ bật lên cảnh báo những gì bạn có thể mất khi tắt tính năng này, kể cả việc mất tùy chọn để tăng mức độ liên quan của quảng cáo.

Bạn vẫn sẽ thấy quảng cáo (nhưng chúng có thể ít hữu ích cho bạn hơn).

Bạn sẽ không còn có thể đặt các lựa chọn ưu tiên về các quảng cáo hoặc nhà quảng cáo.

Các lựa chọn bạn thực hiện về quảng cáo sẽ không được lưu.

Nếu cảm thấy không có gì lưu luyến, hãy nhấn vào Turn off để lưu thay đổi.