Cách treo chuông gió trước cửa nhà giúp gia chủ kích hoạt tài lộc và đem lại may mắn

Tác dụng của chuông gió phong thuỷ

Người xưa quan niệm "tĩnh là chết, động là sống". Do vậy, những âm thanh rộn ràng chuông gió tạo ra gợi nên "sự sống" cho ngôi nhà. Những âm thanh của chuông gió còn có ý nghĩa báo hiệu điềm lành tới.

Theo phong thuỷ, chuông gió có những tác dụng chính là hoá giải vận xui, xuôi đuổi tà ma, hút tài lộc và may mắn.

Tuỳ vào mục đích muốn hướng đến, gia chủ có thể chọn chuông gió phong thuỷ dựa trên vị trí treo sao cho hợp hướng nhà và hợp tuổi hoặc chủng loại chuông gió hợp hướng và hợp tuổi.

Vị trí treo chuông gió