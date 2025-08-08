Cách treo chuông gió trước cửa nhà giúp gia chủ kích hoạt tài lộc và đem lại may mắn

Chuông gió phong thủy được biết đến là vật phẩm mang lại hỷ khí, cát khí. Vậy làm thế nào để vật phẩm này có thể giúp gia chủ kích hoạt tài lộc và đem lại may mắn. Tất cả có trong bài viết sau.

Tác dụng của chuông gió phong thuỷ

Người xưa quan niệm "tĩnh là chết, động là sống". Do vậy, những âm thanh rộn ràng chuông gió tạo ra gợi nên "sự sống" cho ngôi nhà. Những âm thanh của chuông gió còn có ý nghĩa báo hiệu điềm lành tới.

Theo phong thuỷ, chuông gió có những tác dụng chính là hoá giải vận xui, xuôi đuổi tà ma, hút tài lộc và may mắn.

Tuỳ vào mục đích muốn hướng đến, gia chủ có thể chọn chuông gió phong thuỷ dựa trên vị trí treo sao cho hợp hướng nhà và hợp tuổi hoặc chủng loại chuông gió hợp hướng và hợp tuổi.

Vị trí treo chuông gió

Hướng Đông, hướng Nam và hướng Đông Nam thì nên chọn chuông gió bằng tre hoặc gỗ là hợp lý nhất.

Hướng Tây Nam, Đông Nam, Đông và Đông Bắc nên ưu tiên chọn chuông gió bằng đất nung hoặc bằng sứ là tốt nhất.

Hướng Bắc, Tây Bắc và hướng Tây nên chọn chuông gió bằng kim loại sẽ hợp phong thủy hơn.

Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải lưu ý vài điều trước khi thực hiện cách treo chuông gió trước cửa nhà. Đó chính là nếu cửa chính đối diện đường thì cần phải tránh vị trí treo chuông ngay chính giữa cửa chính. Cần chuyển sang lệch một góc. Tốt nhất là góc trái của cửa để giảm sát khí xuống mức thấp nhất.

Treo chuông gió để tăng vượng khí cho gia đình

Mỗi người đều có những ước muốn riêng của mình. Người thì mong hạnh phúc trong tình yêu, người thì mong thành công trong sự nghiệp… Vì vậy mà chuông gió cũng có những cách treo khác nhau.

Ví dụ, nếu bạn muốn tìm được tình yêu viên mãn thì nên chọn chuông gió có biểu tượng trái tim. Còn nếu muốn thuận buồm xuôi gió trong kinh doanh thì nên chọn hình ảnh con cóc, cá hay kỳ lân.

Với nhu cầu cần tìm sự bình an và sức khỏe cho cả nhà thì bạn nên chú ý đến số lượng thanh của chuông gió. Thường là con số 6 hoặc 8 để mang bình yên đến gia đình. Còn nếu muốn hóa giải vận xui thì nên chọn chuông có 5 hoặc 6 thanh là tốt nhất.

Một số lưu ý khi treo chuông gió

Không nên treo chuông gió ở nhà vệ sinh. Đây là nơi ô uế nhất trong nhà. Treo chuông gió có nguy cơ làm tăng khí uế lan khắp nhà.

Không nên treo chuông gió tại các nơi quá kín đáo. Cần phải chọn nơi thoáng khí, có sự trao đổi không khí với bên ngoài.

Không nên trang trí chuông gió ở mọi vị trí tại nhà bếp. Nhiều chị em thích chuông gió nên hay treo chúng ở cửa sổ nhà bếp. Thực tế, đây là việc không nên làm. Bởi khí dương và hỏa khí tại đây có phần nhiều hơn. Treo chuông gió tại đây sẽ khiến mất cân bằng âm dương trong nhà, cháy nổ dễ xảy ra.

Nếu có nhu cầu treo chuông gió tại phòng ngủ thì cần phải xem xét kỹ. Chỉ nên sử dụng chuông nếu phòng ngủ của bạn phạm phong thủy. Còn nếu muốn dễ ngủ thì nên áp dụng các giải pháp khác.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

