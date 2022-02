Cách tra cứu ý nghĩa của một emoji

Tên ở trên cùng - Lemon - là tên chính thức được đặt bởi Unicode, là những người đã tạo ra emoji.

Liền kề bên dưới là phần nói về ý nghĩa của emoji, bao gồm cả mô tả về cách nó thường được sử dụng. Bên dưới đó, bạn sẽ biết được tên gọi khác của nó tại mục Also Known As và cả tên gọi được Apple đặt cho emoji.

Cuộn xuống dưới, bạn sẽ được cung cấp hình ảnh của emoji được dùng cho từng nền tảng khác nhau như Apple, Google, Facebook, Microsoft... Đây cũng chính là một trong những yếu tố để giúp bạn sử dụng đúng emoji cho nền tảng bạn đang có.

Trên thực tế, những tiêu đề và định nghĩa chính thức này có thể không quan trọng nếu cả hai đều sử dụng cùng một nền tảng như nhau. Ngoài ra, sự khác biệt cũng có thể không phải là quá lớn và đủ sức để tạo nên một cuộc “chiến tranh lạnh” do nhầm lẫn. Tuy nhiên, hiểu đúng để dùng đúng vẫn là một cách tuyệt vời cho truyền tải mọi thứ mà bạn không cần phải nhập bất kỳ văn bản nào.