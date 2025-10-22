Cách tra cứu mã bưu chính (Zip code) theo 34 tỉnh thành mới nhất

Mã bưu chính (zip code/postal code) là gì?
Mã bưu chính hay có những tên gọi khác như mã bưu điện, zip code, postal code là dãy số hoặc chữ nhằm định vị địa điểm khi giao/nhận thư, hàng hóa một cách chính xác hơn.
Tại Việt Nam, kể từ ngày 29/12/2017, mã bưu chính quốc gia được chuẩn hóa thành 5 chữ số thay vì 6 chữ số như trước. Trong 5 chữ số của mã bưu chính, ký tự đầu xác định vùng, hai ký tự đầu xác định tỉnh/thành trực thuộc trung ương, bốn ký tự đầu xác định quận/huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.
Mỗi tỉnh, thành phố có khoảng/loại mã riêng (vùng mã) để phân biệt khu vực.
Những thay đổi khi sáp nhập các đơn vị hành chính
Kể từ ngày 12/6/2025, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Theo đó, kể từ 12/6/2025, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 6 thành phố trực thuộc trung ương và 28 tỉnh.
Ngày 24/8/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 2334/QĐ-BKHCN Sửa đổi Mã bưu chính quốc gia cho đối tượng là phường, xã và các đơn vị hành chính tương đương.
Do đó, khi tra cứu cần tra cứu theo mã tỉnh mới sau sáp nhập.
Cách tra cứu mã bưu chính trên trang thông tin điện tử
Chỉ cần gõ tên phường/ xã tại trang thông tin điện tử Tra cứu mã bưu chính quốc gia: http://mabuuchinh.vn
- Ví dụ:
+ Muốn tìm mã bưu chính của thành phố Hà Nội, gõ Hà Nội vào ô tìm kiếm, kết quả sẽ trả về toàn bộ mã bưu chính của các phường, xã thuộc Hà Nội.
+ Muốn tìm mã bưu chính nhanh của phường/xã như Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ cần gõ “Sài Gòn”, ấn “Tìm kiếm” sẽ thấy mã bưu chính của Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh là 71016.
Cách tra cứu mã bưu chính trong Danh bạ mã bưu chính quốc gia
- Danh bạ mã bưu chính quốc gia ( 133.71 MB)
* Để tra cứu theo tên phường/xã hoặc đơn vị hành chính tương đương
Bước 1: Tra cứu Mục lục để tìm tỉnh/thành phố
Bước 2: Tại danh mục mã bưu chính của tỉnh/thành phố đó, tìm đến phường/xã
* Để tra cứu theo cơ quan, đoàn thể
Bước 1: Tra cứu Mục lục để tìm tỉnh/thành phố
Bước 2: Tại danh mục mã bưu chính của tỉnh/thành phố đó, tìm đến phần “Các cơ quan, đoàn thể cấp trung ương” và tìm đến cơ quan.
Mã bưu chính của 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập
|STT
|Tên tỉnh/thành phố
|Mã bưu chính
|1
|An Giang
|90, 91, 92
|2
|Bắc Ninh
|16, 26
|3
|Cà Mau
|97, 98
|4
|Cao Bằng
|21
|5
|TP. Cần Thơ
|94, 95, 96
|6
|TP. Đà Nẵng
|50, 51, 52
|7
|Đắk Lắk
|56, 63,64
|8
|Điện Biên
|32
|9
|Đồng Nai
|67, 76
|10
|Đồng Tháp
|81, 84
|11
|Gia Lai
|55, 61, 62
|12
|TP. Hà Nội
|10, 11, 12, 13, 14
|13
|Hà Tĩnh
|45, 46
|14
|TP. Hải Phòng
|03, 04, 05
|15
|TP. Hồ Chí Minh
|70, 71, 72, 73, 74, 75, 78
|16
|TP. Huế
|49
|17
|Hưng Yên
|06, 17
|18
|Khánh Hòa
|57, 59
|19
|Lai Châu
|30
|20
|Lạng Sơn
|25
|21
|Lào Cai
|31, 33
|22
|Lâm Đồng
|65, 66, 77
|23
|Ninh Bình
|07, 08, 18
|24
|Nghệ An
|43, 44
|25
|Phú Thọ
|15, 35, 36
|26
|Quảng Ninh
|01, 02
|27
|Quảng Ngãi
|53, 54, 60
|28
|Quảng Trị
|47, 48
|29
|Sơn La
|34
|30
|Tây Ninh
|80, 82, 83
|31
|Tuyên Quang
|20, 22
|32
|Thái Nguyên
|23, 24
|33
|Thanh Hóa
|40, 41, 42
|34
|Vĩnh Long
|85, 86, 87
Lưu ý: Mã tỉnh/thành phố chỉ cho biết vùng chung, để lấy mã bưu chính cho địa chỉ cụ thể, cần tra theo phường/xã hoặc bưu cục địa phương với đầy đủ 5 chữ số.
Mẹo khi tra cứu mã bưu chính
Chọn tỉnh/thành mới nếu đã sáp nhập: Nếu tỉnh đã nhập chung, bạn cần tra theo tên tỉnh mới để lấy mã vùng đúng.
Gọi bưu cục nếu cần: Nếu trang tra cứu không cung cấp mã đến phường xã, hãy gọi tới bưu cục địa phương (bưu điện) để được hỗ trợ mã chi tiết.
Cẩn trọng với nguồn không chính thức: Tránh trang không rõ nguồn vì có thể thông tin lỗi thời.
Kiểm tra cú pháp mã khi nhập quốc tế: Khi nhập mã bưu chính vào các trang quốc tế (mua hàng) mà hệ thống yêu cầu 6 số, bạn có thể thêm số “0” vào cuối mã 5 chữ số nếu được chấp nhận.