Cách tra cứu mã bưu chính (Zip code) theo 34 tỉnh thành mới nhất

Mã bưu chính (zip code/postal code) là gì? Mã bưu chính hay có những tên gọi khác như mã bưu điện, zip code, postal code là dãy số hoặc chữ nhằm định vị địa điểm khi giao/nhận thư, hàng hóa một cách chính xác hơn. Tại Việt Nam, kể từ ngày 29/12/2017, mã bưu chính quốc gia được chuẩn hóa thành 5 chữ số thay vì 6 chữ số như trước. Trong 5 chữ số của mã bưu chính, ký tự đầu xác định vùng, hai ký tự đầu xác định tỉnh/thành trực thuộc trung ương, bốn ký tự đầu xác định quận/huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng. Mỗi tỉnh, thành phố có khoảng/loại mã riêng (vùng mã) để phân biệt khu vực.

Những thay đổi khi sáp nhập các đơn vị hành chính Kể từ ngày 12/6/2025, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Theo đó, kể từ 12/6/2025, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 6 thành phố trực thuộc trung ương và 28 tỉnh. Ngày 24/8/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 2334/QĐ-BKHCN Sửa đổi Mã bưu chính quốc gia cho đối tượng là phường, xã và các đơn vị hành chính tương đương. Do đó, khi tra cứu cần tra cứu theo mã tỉnh mới sau sáp nhập.

Cách tra cứu mã bưu chính trên trang thông tin điện tử Chỉ cần gõ tên phường/ xã tại trang thông tin điện tử Tra cứu mã bưu chính quốc gia: http://mabuuchinh.vn - Ví dụ: + Muốn tìm mã bưu chính của thành phố Hà Nội, gõ Hà Nội vào ô tìm kiếm, kết quả sẽ trả về toàn bộ mã bưu chính của các phường, xã thuộc Hà Nội. + Muốn tìm mã bưu chính nhanh của phường/xã như Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ cần gõ “Sài Gòn”, ấn “Tìm kiếm” sẽ thấy mã bưu chính của Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh là 71016.

Cách tra cứu mã bưu chính trong Danh bạ mã bưu chính quốc gia Chọn tài liệu để xem: Danh bạ mã bưu chính quốc gia Tệp đính kèm Danh bạ mã bưu chính quốc gia ( 133.71 MB) * Để tra cứu theo tên phường/xã hoặc đơn vị hành chính tương đương Bước 1: Tra cứu Mục lục để tìm tỉnh/thành phố Bước 2: Tại danh mục mã bưu chính của tỉnh/thành phố đó, tìm đến phường/xã * Để tra cứu theo cơ quan, đoàn thể Bước 1: Tra cứu Mục lục để tìm tỉnh/thành phố Bước 2: Tại danh mục mã bưu chính của tỉnh/thành phố đó, tìm đến phần “Các cơ quan, đoàn thể cấp trung ương” và tìm đến cơ quan.

Mã bưu chính của 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập STT Tên tỉnh/thành phố Mã bưu chính 1 An Giang 90, 91, 92 2 Bắc Ninh 16, 26 3 Cà Mau 97, 98 4 Cao Bằng 21 5 TP. Cần Thơ 94, 95, 96 6 TP. Đà Nẵng 50, 51, 52 7 Đắk Lắk 56, 63,64 8 Điện Biên 32 9 Đồng Nai 67, 76 10 Đồng Tháp 81, 84 11 Gia Lai 55, 61, 62 12 TP. Hà Nội 10, 11, 12, 13, 14 13 Hà Tĩnh 45, 46 14 TP. Hải Phòng 03, 04, 05 15 TP. Hồ Chí Minh 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78 16 TP. Huế 49 17 Hưng Yên 06, 17 18 Khánh Hòa 57, 59 19 Lai Châu 30 20 Lạng Sơn 25 21 Lào Cai 31, 33 22 Lâm Đồng 65, 66, 77 23 Ninh Bình 07, 08, 18 24 Nghệ An 43, 44 25 Phú Thọ 15, 35, 36 26 Quảng Ninh 01, 02 27 Quảng Ngãi 53, 54, 60 28 Quảng Trị 47, 48 29 Sơn La 34 30 Tây Ninh 80, 82, 83 31 Tuyên Quang 20, 22 32 Thái Nguyên 23, 24 33 Thanh Hóa 40, 41, 42 34 Vĩnh Long 85, 86, 87 Lưu ý: Mã tỉnh/thành phố chỉ cho biết vùng chung, để lấy mã bưu chính cho địa chỉ cụ thể, cần tra theo phường/xã hoặc bưu cục địa phương với đầy đủ 5 chữ số.