Cách tra cứu GPLX và lỗi vi phạm mới nhất năm 2025

GPLX có vai trò quan trọng trong việc chứng minh năng lực và trình độ của người lái xe, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và là cơ sở để xử lý vi phạm giao thông.

Giấy phép lái xe (GPLX, bằng lái xe…) là một loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho phép cá nhân được lái xe cơ giới trên đường.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2025, từ năm 2025 GPLX sẽ tăng lên 15 hạng là A1, A, B1, B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE, thay vì chỉ 13 hạng như trước đó (theo Luật Giao thông đường bộ 2008).

Tra cứu GPLX sẽ giúp bạn tránh được các phiền toái không đáng có. Ảnh: MINH HOÀNG/Canva

Cách tra cứu GPLX và lỗi vi phạm mới nhất