Cách tính giá đất sẽ thay đổi: Người dân, doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Làm rõ thẩm quyền, đơn giản hóa quy trình

Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ - Phó Cục trưởng Quản lý đất đai, cho biết thẩm quyền xây dựng và ban hành bảng giá đất cụ thể vẫn thuộc UBND cấp tỉnh, với 4 nội dung chính.

Thứ nhất, phê duyệt dự án xây dựng bảng giá đất: thẩm quyền này thuộc UBND cấp tỉnh và được quy định trong Nghị định 71; Nghị định 151 không có thay đổi.

Thứ hai, lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá đất: do cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh thực hiện, thẩm quyền này cũng không thay đổi trong Nghị định 151.

Thứ ba, thành lập Hội đồng thẩm định giá đất và bảng giá đất. Trước đây do UBND cấp tỉnh quyết định (theo Nghị định 71), nay Nghị định 151 giao quyền này cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Thứ tư, quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất. Trước đây thuộc HĐND cấp tỉnh (theo Luật Đất đai 2024 và Nghị định 71). Nghị định 151 điều chỉnh giao thẩm quyền này cho UBND cấp tỉnh nhằm phân cấp, phân quyền theo Điều 50 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, để xử lý kịp thời khi cần thiết.

Tuy nhiên, trong quá trình sửa đổi một số điều của Luật Đất đai, nhiều thành viên Chính phủ đề xuất trả lại thẩm quyền này cho HĐND cấp tỉnh như trước đây.