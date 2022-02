Cách tiết kiệm xăng xe máy hiệu quả ít ai biết

Lốp xe quá căng hay quá non đều không tốt cho tuổi thọ của xe, hơn nữa còn có thể làm tiêu hao nhiều nhiên liệu. Nếu lốp xe quá căng, chúng sẽ nhanh bị mòn và cho bạn cảm giác bị xóc khi chạy. Còn nếu lốp xe quá non, vân lốp sẽ trải rộng hơn và làm tăng độ tiếp xúc với mặt đường. Lúc này, động cơ sẽ phải "gồng mình" để kéo chiếc xe nhiều hơn nên sẽ làm tiêu hao nhiều nhiên liệu. Vậy nên, cần kiểm tra lốp xe thường xuyên đồng thời chở đúng trọng tải quy định để tránh được tình trạng xe bị non hơi.

Tắt máy khi dừng đèn đỏ

Hãy tắt máy khi dừng đèn đỏ trên 30 giây. Việc tắt máy và khởi động lại sẽ không làm phương tiện của bạn tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn là để động cơ hoạt động trong suốt 30 giây đó. Đây là mẹo tiết kiệm xăng khá đơn giản và hiệu quả. Tuy nhiên, việc tắt máy khi dừng đèn đỏ sẽ gây ra một số vấn đề bất tiện, chẳng hạn như khi xe khó khởi động khi đằng sau lại có quá nhiều người đang chờ. Vậy nên, nếu xe khó khởi động thì không nên áp dụng cách này nhé.

Đi đúng số

Đây là mẹo tiết kiệm xăng dành cho xe số. Bạn cần phải đi đúng số khi di chuyển. Cụ thể, với những đoạn đường xa, bạn nên để số 3 hoặc số 4 còn những đoạn đường gần, lên dốc hay cần phải đi chậm thì nên để số 1 hoặc số 2. Lý do là vì nếu đoạn đường xa và cần đi nhanh, việc cài số thấp sẽ làm động cơ bị gằn (vì momen xoắn cao). Xe lên dốc mà để số 3 hoặc 4 thì máy sẽ yếu, phải kéo mạnh tay ga. Như vậy, động cơ sẽ tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn. Bên cạnh đó, cài đúng số sẽ giúp cho động cơ sản sinh lực kéo phù hợp, giúp xe chạy ổn định.