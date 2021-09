Cách tích trữ thực phẩm đúng cách trong tủ lạnh

Để tránh những điều này, theo thạc sĩ Hương, nhiệt độ thích hợp và thời gian chuẩn để bảo quản một số thực phẩm trong tủ lạnh như sau:

- Thực phẩm thông thường 8 độ C, sữa 4 độ C, thịt tươi 3 độ C, kem lạnh -18 độ C, thịt ướp đá -18 độ C, cá đông lạnh -20 độ C.

- Thịt gia cầm sống: Thịt sống trong nhiệt độ 4-5 độ C để trong 1-2 ngày và với -17 độ C sẽ bảo quản được khoảng một năm. Riêng đồ nấu chín không để quá 2-6 tháng.

- Thịt đỏ và thịt lợn: Hai loại này có thể để trong ngăn mát 5 ngày, ngăn đá 4-12 tháng. Thịt chín bảo quản lạnh 3-4 ngày, đông từ 2 đến 6 tháng.

- Thịt băm, nghiền: Loại thịt băm như bò, bê, lợn và gia cầm bảo quản lạnh từ 1-2 ngày, đông 3-4 tháng.