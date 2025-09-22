Cách thiết kế ngôi nhà Cloud House tại TP.HCM

Toà nhà cho thuê gồm 6 căn hộ kiểu gác lửng.

Trên mảnh đất chỉ rộng 70m2, với mặt tiền vỏn vẹn 4m nằm trong một con hẻm sầm uất ở nội thành TP.HCM, ngôi nhà được xây dựng như một lời giải táo bạo cho bài toán nhà ở đô thị. Bao quanh công trình là những khối nhà cao tầng san sát, song công trình vẫn mở ra một “khoảng thở” nhờ cách tổ chức không gian thông minh và lối thiết kế giàu cảm xúc.

Mỗi căn hộ đều có ban công lấy sáng tự nhiên, tạo sự thông thoáng.

Giải pháp được nhóm kiến trúc sư đưa ra là khai thác chiều cao với hệ thống gác lửng. Sáu căn hộ kiểu gác lửng và hai phòng tiêu chuẩn được bố trí gọn gàng trong khối nhà hẹp. Mỗi căn hộ có chiều cao trần 3,5m, tầng dưới dành cho cho phòng khách và bếp, tầng lửng biến thành phòng ngủ nhỏ gọn nhưng đảm bảo riêng tư. Nhờ cách phân chia này, căn hộ dù nhỏ nhưng vẫn rộng rãi, ấm cúng, các chức năng được tách biệt rõ ràng.