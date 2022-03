Cách theo dõi các thay đổi trong tài liệu Word

Chọn nút Track Changes và chọn For Everyone để theo dõi những thay đổi được thực hiện trên tài liệu bởi các cộng sự.

Tiếp tục chọn nút Accept hay Reject khi bạn xem qua tất cả các thay đổi được đề xuất trong tài liệu. Khi bạn đã đưa ra quyết định về từng thay đổi được đề xuất, bạn sẽ thấy một thông báo rằng không có thay đổi được theo dõi nào nữa trong tài liệu của bạn.

Chọn nút OK để quay lại tài liệu của mình.

Tắt theo dõi các thay đổi trong Word Online

Có hai cách để tắt theo dõi thay đổi trong Word Online.

Chuyển sang Editing hoặc Viewing trong menu của thẻ Editing. Chọn Editing nếu muốn tiếp tục chỉnh sửa tài liệu và Viewing nếu chỉ muốn xem tài liệu mà không thực hiện thay đổi.

Ở cách này, bạn chọn nút Track Changes trên thẻ Review và chọn Off để tắt tính năng For Everyone.

Cách theo dõi các thay đổi trong ứng dụng Microsoft Word trên Android

Mở tài liệu và làm theo các bước sau.

Chọn mũi tên hướng lên trong trình chỉnh sửa tài liệu nằm ở cuối tài liệu.

Chọn Home.

Chọn Review.