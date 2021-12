Cách tất cả chức vụ trong Đảng nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

Your browser does not support the audio element.

Ngày 15/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật ông Cao Minh Quang, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế.