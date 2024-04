Cách tăng vận đào hoa và may mắn: Bí quyết tìm nửa kia như ý

Chẳng hạn, tự tin là một trong những yếu tố quan trọng nhất để thu hút người khác. Tự tin trong bản thân và khả năng tự lập sẽ phản ánh ra ngoài, làm cho ai đó trở nên lôi cuốn và hấp dẫn hơn.

Cười nhiều hơn vì nụ cười kích thích sự sản sinh endorphin trong não, tạo cảm giác vui vẻ và lan tỏa tinh thần lạc quan. Theo Lederma - Michelle Tillis Lederman, tác giả cuốn “The 11 Laws of Likability and Nail the Interview” (11 quy luật lấy lòng và cách chiến thắng phỏng vấn)”, người ta thường đánh giá người khác thông qua ngôn ngữ cơ thể hơn là lời nói. Việc nở nụ cười có thể kích thích sự giao tiếp và tạo cảm giác thoải mái.

Ngoài nụ cười, có thể sử dụng các tín hiệu khác của ngôn ngữ cơ thể để truyền đạt thông điệp tích cực. Việc hiểu và sử dụng các tín hiệu này có thể giúp tạo ra một môi trường giao tiếp tích cực.

Bên cạnh đó, trong một cuộc trò chuyện hãy tập trung vào đối phương hơn là chính bản thân mình. Các nhân vật như: Bill Clinton, Oprah Winfrey và Ellen DeGeneres được người khác quý mến là bởi họ biết cách làm cho đối tác cảm thấy quan trọng và được tôn trọng trong cuộc trò chuyện.

Để học được điều này, Sanders gợi ý rằng, nên tập trung hoàn toàn vào người đối diện trong cuộc trò chuyện, không để ý tới điện thoại và thể hiện sự nghiêm túc.

Sự công nhận, lời khen và thấu hiểu có thể tạo ra cảm giác giá trị và sự đồng cảm. Tuy nhiên, cần tránh sử dụng lời khen trực tiếp mà hãy thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu đúng cách.

Ngoài ra, sự hào phóng và sẵn lòng giúp đỡ người khác cũng là điều khiến ai đó trở nên đáng yêu và đáng quý trọng. Hành động cho đi từ trái tim mà không mong đợi nhận lại vô tình tạo ra một sức hút mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm từ người khác.

Tất cả những việc bạn làm quyết định đến trường năng lượng tỏa ra xung quanh bạn. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định mức độ hấp dẫn của của một người.

Ngay cả khi không sở hữu ngoại hình hút mắt thì chính nhiệt huyết, đam mê với cuộc sống sẽ giúp hình ảnh của bạn trong mắt người khác được xây dựng một cách đầy tự tin và hấp dẫn.

