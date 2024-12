Cách tăng cường miễn dịch cho trẻ trong mùa lạnh cuối năm

Thời tiết thay đổi thất thường khiến trẻ dễ ốm vặt, do đó hãy tăng cường miễn dịch cho trẻ bằng những thực phẩm giàu dinh dưỡng thiết yếu. Sổ mũi, ho, cảm cúm... là những vấn đề sức khỏe thường gặp ở trẻ nhỏ khi thời tiết thay đổi. Để bảo vệ trẻ khỏi những tác động tiêu cực của thời tiết, ngoài việc giữ ấm và vệ sinh sạch sẽ, cha mẹ cần đặc biệt chú ý đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày của trẻ. Thực phẩm giàu Vitamin C như cam, chanh, dâu tây, kiwi, bông cải xanh, ớt chuông giúp tăng cường miễn dịch cho trẻ em. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Bổ sung các chất dinh dưỡng tăng cường miễn dịch cho trẻ là chìa khóa giúp chúng khỏe mạnh và chống chọi tốt hơn với những thay đổi của thời tiết. Dưới đây là 4 chất dinh dưỡng quan trọng giúp tăng cường miễn dịch cho trẻ. Axit béo Omega-3 Omega-3 có đặc tính chống viêm, giúp giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh tật và nhiễm trùng. Omega-3 cũng rất quan trọng cho sự phát triển trí não và tăng cường chức năng nhận thức ở trẻ. Thực phẩm giàu Omega- như hạt chia, hạt lanh, quả óc chó, đậu, rau bina, húng quế... Vì vậy, bạn nên thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày để tăng cường miễn dịch cho trẻ. Vitamin C Vitamin C cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển toàn diện của trẻ. Vitamin C giúp sửa chữa các mô, bảo vệ tế bào, tăng cường sản xuất collagen, cải thiện sức khỏe làn da và thúc đẩy sản xuất tế bào bạch cầu giúp chống lại nhiễm trùng. Thực phẩm giàu Vitamin C như cam, chanh, dâu tây, kiwi, bông cải xanh, ớt chuông... Kẽm Kẽm rất quan trọng cho sự phát triển và hoạt động của các tế bào miễn dịch ở trẻ em, giúp kiểm soát và chống lại vi khuẩn, vi-rút, đồng thời thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương. Thực phẩm giàu Kẽm như đậu, đậu lăng, ngũ cốc nguyên hạt... Chất chống oxy hóa Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của stress oxy hóa, giảm viêm nhiễm, hỗ trợ sức khỏe tổng thể và tăng cường khả năng chống lại bệnh tật. Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như rau bina, khoai lang, cà rốt, khoai tây, kiwi, quả việt quất, quả mâm xôi... Do đó, bạn nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày để tăng cường miễn dịch cho trẻ nhất là khi thời tiết thay đổi. Theo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh