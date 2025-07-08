Cách sử dụng màu đen trong nội thất nhà phố

Ngay từ đầu, bài toán đặt ra không hề đơn giản. Ngôi nhà cũ nằm ở hướng Tây, nơi hứng trọn ánh nắng gắt vào ban ngày nhưng bên trong lại tối và bí. Các phòng hướng mặt tiền nóng bức còn những không gian phía sau lại thiếu sáng, thiếu không khí.

Trong hoàn cảnh đó, kiến trúc sư không chỉ phải "vá" lại những khiếm khuyết kỹ thuật, mà còn cần tìm một lối đi thể hiện đúng cá tính của gia chủ - một người yêu thích nghệ thuật, có gu thẩm mỹ theo lối mạnh mẽ, cá tính và đề cao cảm xúc cá nhân trong không gian sống.

Màu đen chủ đạo khiến ngôi nhà trở nên sang trọng và có phần bí ẩn.

Cầu thang áp sát tường được xem là sự lựa chọn tối ưu hoá, giúp mở rộng các phần không gian khác của ngôi nhà.

Cách mà nhóm kiến trúc sư giải bài toán nắng hướng Tây là sử dụng tổ hợp các lớp che chắn thông minh. Mặt tiền hai lớp được thiết kế linh hoạt cho từng tầng. Tầng một là nơi đặt phòng ngủ chính, được bảo vệ bởi hệ cửa kính Low-E cách âm, cách nhiệt, kết hợp với lam gỗ và cây xanh tạo thành lớp đệm không khí, cản nắng trực tiếp và đem lại sự yên tĩnh. Tầng hai lại chọn giải pháp đối thoại với ánh sáng bằng một hệ cửa sắt đục lỗ điều khiển tự động, kết hợp với cửa kính trượt phía trong. Khi ánh nắng đi qua lớp vỏ dày sẽ không còn gay gắt mà trở thành những dải sáng chuyển động, thay đổi theo từng giờ trong ngày.