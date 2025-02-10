Cách Singapore 'sống chung' với nước mà không lo ngập lụt

Một cơn mưa kéo dài có thể khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội, TPHCM biến thành “sông”. Tình cảnh này không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà còn là nỗi lo toàn cầu. Biến đổi khí hậu đang ngày càng cực đoan, mưa lớn, triều cường đang thử thách sức chịu đựng của hạ tầng đô thị.

Đập Marina không chỉ ngăn nước biển dâng, mà còn góp phần quan trọng đối với hệ thống cung cấp nước sạch ở Singapore. Ảnh: Zarch

Tuy nhiên, thay vì đối phó theo kiểu truyền thống như đào thêm cống, xây thêm đê, Singapore đã chọn một hướng đi khác - biến nước thành bạn, biến kênh thoát nước thành không gian công cộng. Đó chính là triết lý của Dự án Active, Beautiful, Clean Waters (ABC Waters), được Cơ quan Quản lý Nước quốc gia Singapore (PUB) khởi xướng từ năm 2006.

Sau gần hai thập kỷ triển khai, ABC Waters đã thay đổi diện mạo quốc đảo sư tử, biến những kênh bê tông xám xịt thành công viên xanh mát, đồng thời giảm rõ rệt nguy cơ ngập úng. Cách làm của Singapore đã đem lại những bài học quý giá cho các đô thị đang chịu sức ép ngập lụt nặng nề như Việt Nam.

Từ kênh bê tông khô khan đến “dòng sông sống” trong lòng thành phố

Singapore từng có hệ thống thoát nước dày đặc, nhưng chủ yếu dưới dạng kênh bê tông thẳng, sâu, đơn điệu. Chức năng duy nhất của hệ thống này là thoát nước nhanh nhất có thể ra biển và hệ quả là kênh rạch trở thành “vùng đất chết”, người dân xa lánh, thậm chí biến thành nơi xả thải.

PUB nhận ra mô hình này không còn phù hợp. Nếu chỉ dựa vào bê tông, Singapore sẽ mãi chạy theo mưa cực đoan mà không bao giờ bắt kịp. Từ đó, ý tưởng ABC Waters ra đời: Thay đổi quan niệm về nước trong đô thị, biến gánh nặng thành tài nguyên.