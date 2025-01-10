Cách phối vòng tay để nâng tầm phong cách thời trang
01/10/2025 20:41
Nếu biết cách, vòng tay cũng có thể trở thành điểm nhấn giúp bạn định hình phong cách thời trang và cá tính của bản thân.
Một trong những cách phối vòng tay ấn tượng nhất là kết hợp các chất liệu khác nhau. Vòng xích kim loại (chunky chain), vòng tay dây da bản nhỏ, vòng hạt gỗ, vòng dệt thủ công... khi kết hợp sẽ tạo nên một tổng thể mang tính nghệ thuật và cá tính mạnh. Phong cách này thường được các bạn trẻ ưa chuộng bởi khả năng tạo hiệu ứng góc cạnh và hiện đại. Một mẹo nhỏ là bạn nên chọn tông màu chủ đạo (ví dụ như đen, bạc hoặc nâu đất) để trông hài hòa hơn, tránh cảm giác lộn xộn - Ảnh: Freepik
Các chị em có thể thử phá vỡ các quy tắc thông thường bằng cách kết hợp các mẫu vòng bạc với trang sức có chất liệu khác như vòng vàng hoặc đồng hồ vàng. Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo cách làm nổi bật trang phục khi phối vòng bạc đơn giản cùng vòng đính charm bằng da hoặc vòng gỗ màu trung tính - Ảnh: Pinterest
Nếu bạn yêu thích sự tối giản nhưng vẫn muốn thêm điểm nhấn cho cổ tay, phối các thiết kế vòng mảnh là lựa chọn hoàn hảo. Các mẫu vòng dây mảnh bằng vàng, bạc, hoặc thép không gỉ được đeo xen kẽ với độ dài khác nhau giúp tạo chiều sâu cho tổng thể. Bạn có thể phối một chiếc vòng trơn, một chiếc có charm nhỏ và một chiếc đính đá li ti. Bộ ba này vừa tinh tế, vừa phù hợp với nhiều dịp khác nhau, từ đi làm đến đi tiệc. Kết hợp các thiết kế vòng mảnh cũng cực kỳ ăn ý khi phối cùng đồng hồ kiểu đơn giản - Ảnh: Freepik
Không gì thể hiện cá tính rõ ràng hơn một chiếc vòng tay “đo ni đóng giày” cho riêng bạn. Phối các vòng tay có charm (phụ kiện trang trí) mang biểu tượng cá nhân như chữ cái tên bạn, cung hoàng đạo, địa danh yêu thích, kỷ niệm đáng nhớ… sẽ khiến phụ kiện trở thành món trang sức có chiều sâu. Bạn có thể bắt đầu bằng vòng dây mảnh đính charm nhỏ, sau đó thêm một vòng mắt xích bản vừa có gắn charm biểu tượng. Sự đan xen giữa cá tính và cảm xúc sẽ giúp set vòng tay vừa giàu tính thẩm mỹ, vừa có giá trị tinh thần lâu dài - Ảnh: Freepik
Trào lưu Y2K (thời trang thập niên 2000) không chỉ dừng lại ở quần áo và túi xách, vòng tay cũng là “đất diễn” cho phong cách phối vòng tay. Phối các thiết kế vòng tay theo kiểu Y2K thường dùng chất liệu nhựa, hạt màu pastel hoặc neon, mặt cười, hình trái cây, ký tự cổ điển… tạo nên tổ hợp bắt mắt, năng động và tươi trẻ. Thay vì theo nguyên tắc “ít là nhiều”, phong cách này cổ vũ bạn đeo nhiều nhất có thể: càng dày, càng nhiều charm càng đúng chất. Phong cách này rất phù hợp cho mùa hè, đặc biệt khi bạn kết hợp với trang phục croptop, denim và sneaker màu sáng - Ảnh: Freepik
Kết hợp đồng hồ với vòng tay kim loại, dây da mảnh hoặc vòng đá phong thủy sẽ giúp bạn tràn đầy phong cách. Cách phối phổ biến là đeo đồng hồ ở giữa, kèm 1-2 vòng cùng tông màu hai bên. Nếu bạn đeo đồng hồ mặt to, hãy chọn kiểu vòng mảnh để cân bằng độ nặng. Với đồng hồ dây kim loại cổ điển, vòng charm hoặc vòng mắt xích sẽ là sự kết hợp lý tưởng - Ảnh: Freepik
Các tín đồ thời trang ưa thích sự phá cách và cá tính cũng có thể chọn những chiếc chunky cuff (vòng tay bản to). Bạn có thể diện riêng lẻ hoặc xếp chồng nhiều chiếc cùng nhau để giúp tổng thể trông cá tính hơn. Với các thiết kế đơn giản, những chiếc vòng tay bản to dễ dàng giúp bạn thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh: Pinterest