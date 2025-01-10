Cách phối vòng tay để nâng tầm phong cách thời trang

Nếu bạn yêu thích sự tối giản nhưng vẫn muốn thêm điểm nhấn cho cổ tay, phối các thiết kế vòng mảnh là lựa chọn hoàn hảo. Các mẫu vòng dây mảnh bằng vàng, bạc, hoặc thép không gỉ được đeo xen kẽ với độ dài khác nhau giúp tạo chiều sâu cho tổng thể. Bạn có thể phối một chiếc vòng trơn, một chiếc có charm nhỏ và một chiếc đính đá li ti. Bộ ba này vừa tinh tế, vừa phù hợp với nhiều dịp khác nhau, từ đi làm đến đi tiệc. Kết hợp các thiết kế vòng mảnh cũng cực kỳ ăn ý khi phối cùng đồng hồ kiểu đơn giản - Ảnh: Freepik