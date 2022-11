Cách pha cà phê tốt cho sức khỏe

Kết quả cho thấy uống cà phê đun sôi hoặc ép không lọc làm tăng nguy cơ tử vong ở nam giới từ 60 tuổi trở lên do bệnh tim mạch.

Tuy nhiên, uống cà phê đã được lọc - ví dụ qua một bộ lọc giấy - được cho là tốt cho sức khỏe hơn là không uống cà phê.

Uống cà phê được lọc qua bộ lọc được cho là tốt cho sức khỏe hơn là không uống. (Ảnh: Healthline)

Cà phê đã lọc có liên quan đến việc giảm 15% nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào, giảm 12% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch ở nam giới và giảm 20% nguy cơ tử vong do bệnh tim ở phụ nữ so với không uống cà phê.

Thực tế, nghiên cứu cho thấy những người uống 1-4 tách cà phê đã qua lọc mỗi ngày có tỷ lệ tử vong thấp nhất.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, cà phê đã lọc có thể nâng cao khả năng tập trung tinh thần, thúc đẩy tâm trạng và cải thiện hiệu suất trong khi tập thể dục.